La Città di Foligno celebra per la venticinquesima volta la pasta e la tradizione culinaria italiana

Condividi questo articolo:









La città di Foligno, nota per la sua forma ovale e per le mura che la circondano, conosciuta per il Borgo dei Ruscelli, per le Cascate del Menotre, per l’Abbazia di Sassovivo e per altre attrazioni turistiche oltre che notevole esempio di città medievale, apostrofata con l’appellativo di “ centro del mondo “, dal 26 al 29 di questo mese diventerà, per la venticinquesima volta, anche la capitale dei primi piatti.

Il suo cuore barocco ospiterà infatti una kermesse gastronomica unica al mondo, un punto di riferimento del panorama gastronomico italiano: il Festival Nazionale dei Primi Piatti che rappresenta un evento gastronomico in grado di ospitare chef stellati, spettacoli e sapori veramente unici: pasta, riso, zuppe, gnocchi, polenta saranno i protagonisti di un evento promosso ed organizzato da Epta Confcommercio Umbria il cui Presidente, il simpatico ed esuberante Aldo Amoni, ha fatto da chaperon nel corso di una conferenza di presentazione alla stampa della prestigiosa manifestazione che, per quattro giorni all’insegna di degustazioni continuative, lezioni di cucina, dimostrazioni di grandi Chef, produzioni alimentari di qualità, ma anche momenti di spettacolo e di intrattenimento vedrà il centro della città protagonista come non mai di eventi dal carattere glamour con Villaggi del Gusto, boutique della pasta, mostre e mercati, show coking e finanche uno spazio “formato baby” dove i bambini e bambine potranno partecipare ad attività ludiche e di animazione per apprendere, tra gioco e didattica, informazioni utili a sviluppare sane e corrette abitudini alimentari.

Questo meraviglioso Festival è in effetti una festa del gusto che si celebra fin dall’anno 1997, anno in cui la città della Giostra della Quintana venne interessata dal terremoto dell’Umbria che la scosse ma non la mise in ginocchio: i suoi amministratori, nel tempo, dettero vita ad un Festival in grado di attrarre migliaia di turisti, gastronomici e non, in grado di rianimare gli animi dei “ cuccagna “ che molto intelligentemente nel corso di venticinque edizioni hanno reso il Festival dei Primi Piatti una vera e propria leggenda e che oggi si presenta con incredibili show coking, con food experience innovative, con appuntamenti con chef stellati e con quattro serate uniche ( A tavola con le stelle ) per celebrare l’eccellenza gastronomica italiana nell’affascinante cornice dell’Auditorium Santa Caterina.

Non mancheranno inoltre workshop pratici che insegneranno a preparare la Pasta della Nonna ed anche laboratori interattivi dedicati ai più piccoli per insegnare loro le preparazioni dei primi piatti ( i Primi d’Italia Juinior ).

La kermesse prenderà il via giovedì 26 settembre con una preparata ad “ cena a otto mani “ da quattro grandi chef di altrettanti ristoranti squisitamente umbri e proseguirà il successivo 27, il 28 ed il 29 con esibizioni altri grandi chef stellati provenienti da ristoranti non umbri ma di altre città italiane a significare l’interesse nazionale e non solo di una manifestazione che sarà arricchita da momenti di spettacolo ed intrattenimento ai quali parteciperanno nomi noti dello spettacolo che si esibiranno sul palco del meraviglioso Largo Carducci.