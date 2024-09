“Identità Fotografiche”, valorizzare e promuovere la fotografia. Tra i fondatori Maurizio Riccardi

Condividi questo articolo:









L’Associazione “Identità Fotografiche” illustrerà, domani 24 settembre, presso la Camera dei Deputati una serie di percorsi mirati alla promozione e alla valorizzazione della cultura fotografica italiana. Attraverso il coinvolgimento di Istituzioni nazionale ed aziende pubbliche/private per la realizzazione di progetti atti a creare un ponte tra i fotografi storici italiani e i nuovi talenti del mondo fotografico e del fotogiornalismo, l’associazione auspica la collaborazione con le associazioni fotografiche italiane, studiosi ed esperti di fotografia per la condivisione di esperienze e progetti.

L’Associazione “Identità Fotografiche” intende diventare un punto di incontro per lo studio di percorsi di valorizzazione dell’arte fotografica, creando un gruppo di riflessione dove condividere esperienze e progetti. Attraverso i soci fondatori Maurizio Riccardi, Marco Geppetti e Marco Ravagli, illustri figure del settore e proprietari di importantissimi archivi storici, l’associazione mira a rendere fruibile l’immenso patrimonio fotografico del nostro Paese utilizzando il potenziale mediatico e documentale della fotografia per coinvolgere persone, aziende ed istituzioni sull’importanza della riscoperta del memoria italiana attraverso le foto dei grandi autori storici e dei giovani fotografi per rendere fruibili al grande pubblico il patrimonio documentale italiano.

Principali obiettivi dell’associazione “Identità Fotografiche”



1. Sensibilizzazione istituzionale e digitale: per promuovere l’importanza della conservazione e della fruizione degli archivi fotografici privati attraverso l’istituzione di spazi dedicati e la digitalizzazione dei contenuti, al fine di renderli accessibili al pubblico.

2. Riconoscimento del contributo fotografico: per sostenere l’istituzione di un Albo dei fotografi storici italiani, al fine di evidenziare il valore della documentazione fotografica nel contesto nazionale.

3. Musei virtuali e fisici: per proporre la creazione di un museo virtuale della fotografia italiana, in attesa della realizzazione di musei fisici dedicati alla materia.

4. Esplorazione dei tesori fotografici: per favorire il dialogo tra le istituzioni e gli esperti del settore per individuare e affrontare le criticità nel mondo della fotografia italiana

5. Coinvolgimento educativo: per attivare percorsi formativi in collaborazione con centri universitari e istituzioni educative per promuovere la cultura fotografica tra le nuove generazioni.

6. Tour fotografici nazionali: per organizzare esposizioni itineranti in tutto il territorio nazionale al fine di valorizzare il lavoro dei fotografi italiani e favorire lo scambio culturale tra le comunità locali.