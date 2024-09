Marcello Mastroianni l’omaggio di Spazio5 con sfumature fotografiche.

Condividi questo articolo:









In occasione del centenario della nascita di Marcello Mastroianni, sono molte le celebrazioni al grande attore. La mostra fotografica “Marcello Mastroianni, sfumature fotografiche” a cura di Maurizio Riccardi e Giovanni Currado, dal 26 settembre al 9 ottobre, sarà un omaggio al grande attore italiano e internazionale. La mostra, inoltre, si pone l’obiettivo di esplorare e celebrare la carriera di Mastroianni attraverso una selezione di fotografie inedite e iconiche che raccontano le molteplici sfaccettature della sua vita artistica e personale.

Marcello Mastroianni, nato il 28 settembre 1924 a Fontana Liri, in provincia di Frosinone, ha segnato profondamente il cinema italiano e internazionale con la sua eleganza, il suo carisma e il suo talento straordinario. Attraverso l’obiettivo di alcuni dei più grandi fotografi italiani, questa mostra ripercorre la sua vita e il suo percorso artistico, offrendo al pubblico la possibilità di vedere immagini che non solo immortalano l’attore sul set, ma che rivelano anche i lati più intimi e privati dell’uomo dietro la maschera pubblica.

L’esposizione intende vuole celebrare la figura di Marcello Mastroianni, esplorando la sua carriera attraverso fotografie che coprono ogni fase della sua vita, ma in modo altrettanto importante vuole rivalutare il ruolo del fotoreporter, evidenziando l’importanza della fotografia di scena nel documentare la storia del cinema. Attraverso gli scatti presenti in mostra, il pubblico avrà l’opportunità di capire quanto il lavoro del fotoreporter sia fondamentale per la narrazione visiva di eventi irripetibili.

Accanto alla parte espositiva, la mostra si propone di educare e coinvolgere il pubblico, offrendo workshop e seminari tenuti dai fotografi che hanno contribuito alla creazione di questo straordinario archivio visivo. Questi eventi offriranno al pubblico l’occasione di comprendere l’importanza della fotografia come forma d’arte e strumento documentale, con un’attenzione particolare al fotogiornalismo e alla fotografia di scena.

Tra i fotografi che hanno immortalato Marcello Mastroianni durante la sua carriera, la mostra ospiterà scatti realizzati da nomi di grande rilievo come Piero Ravagli, Carlo Riccardi, Marcellino Radogna, Marcello Geppetti, Tania Cristofori, Luciano Del Castillo, Luciano Di Bacco, Sebastiano Di Bari, Angelo Genovese, Vittorio Laverde, Elio Luxardo, Nevio Mazzocco, Massimo Vergari, Elio Vergati, Stefano Micozzi. Le loro immagini non solo raccontano la vita di Mastroianni, ma documentano anche un’epoca di grande trasformazione culturale e sociale in Italia, soprattutto nel periodo del dopoguerra.

La mostra si terrà a Spazio5 in Via Crescenzio 99/D, situato nel cuore di Roma, dal 26 settembre al 9 ottobre 2024, con apertura dal lunedì al sabato dalle 16:00 alle 20:00. Durante questo periodo, verranno organizzati diversi incontri serali con i fotografi partecipanti, così come con esperti e appassionati di cinema e fotografia. Questi incontri offriranno l’opportunità di approfondire l’importanza della fotografia nel raccontare non solo la carriera di Mastroianni, ma anche il mondo del cinema italiano del XX secolo.

L’iniziativa è promossa da Quinta Dimensione APS e dall’associazione Identità Fotografiche, la quale, con questa mostra, inaugura anche la sua attività “sul campo”.

Identità Fotografiche è una nuova associazione dedicata alla valorizzazione della cultura fotografica italiana e al rilancio della professione del fotoreporter. Uno degli obiettivi centrali dell’associazione è proprio quello di promuovere la conservazione degli archivi fotografici italiani, digitalizzandoli e rendendoli accessibili al pubblico, per preservare un patrimonio culturale di inestimabile valore.

Questa mostra, dedicata al centenario della nascita di Marcello Mastroianni, non è solo un omaggio a uno dei più grandi attori italiani, ma anche un tributo al lavoro dei fotoreporter, che con le loro immagini hanno contribuito a raccontare la storia del cinema e della società italiana.

La mostra sarà inaugurata il 26 settembre alle ore 18:30 presso Spazio5 e sarà aperta al pubblico fino al 9 ottobre 2024.