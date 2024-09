La Fondazione Magna Grecia premia S.A. Serenissima Alberto II di Monaco

Condividi questo articolo:









“ Per l’impegno per la protezione del pianeta, la promozione dello sport e della cultura, per la valorizzazione del Sud d’Italia attraverso la rete dei siti storici Grimaldi di Monaco “: è questa la motivazione della attribuzione del Premio Magna Grecia a Sua Altezza Serenissima Alberto II di Monaco consegnatogli a Palazzo Doria Pamphili dal Presidente della Fondazione Nino Foti.

“Questo riconoscimento è stato istituito nel 1997, ma quest’anno è la prima volta che viene assegnato in Italia”, ha commentato Nino Foti, Presidente della Fondazione Magna Grecia in occasione della cerimonia. “Siamo molto orgogliosi di consegnare questo premio a Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco, che nel corso degli anni ha coltivato i suoi fortissimi legami con l’Italia e si è impegnato, fin dalla sua incoronazione, nella promozione del Mezzogiorno d’Italia. Siamo fortemente convinti che gran parte della nostra cultura occidentale nasca nelle aree della Magna Grecia, ponti tra passato e presente e nuclei identitari capaci di connettere con le proprie origini sia coloro che ancora lì vivono, sia le comunità di italiani diffuse nel mondo. Ed è in tal senso che noi, come Fondazione Magna Grecia, ci impegniamo ogni giorno”

Nel ricevere il Premio il Principe Alberto ha ricordato come:”… i legami tra il mio Paese e la mia famiglia e l’Italia, la sua capitale, e l’Italia meridionale in particolare sono innumerevoli e talvolta quasi immemorabili; sono profondamente colpito dall’attribuzione di questo premio che sono lieto di ricevere personalmente, oggi. Lo interpreto come un riconoscimento e, al tempo stesso, un incoraggiamento a proseguire il viaggio che ho intrapreso per incontrare le genti, gli amministratori locali e le forze vitali dell’Italia meridionale.”

Sua Altezza arriva a Roma dopo un tour in Campania, Calabria, Puglia e Molise dove ha visitato i luoghi di origine della sua famiglia, i Grimaldi, che dopo secoli di regno continuano a tenere ben saldi gli amichevoli rapporti con l’Italia Meridionale, sede della cultura della Magna Grecia, e con Roma.

Negli anni precedenti sono state insignite del Premio Internazionale Magna Grecia personalità quali, tra gli altri, il regista premio Oscar, sceneggiatore e produttore cinematografico Giuseppe Tornatore, il Presidente Mediaset Fedele Confalonieri, il Presidente della Repubblica Argentina, Mauricio Macri, il Governatore dello Stato di New York, George Pataki, il medico, biologo e accademico statunitense, Robert Galloe il fisico, imprenditore, inventore del microprocessore e del touchscreen nonché candidato al Premio Nobel per la Fisica, Federico Faggin.

Alla cerimonia di consegna del Premio, presentata dall’attrice Vanessa Gravina, il Principe era accompagnato dall’Ambasciatrice italiana a Monaco Manuela Rosi e da quella di Monaco in Italia Anne Eastwood mentre tra i presenti, tutti personaggi di spicco, notati il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l’Arcivescovo di Monaco Dominique – Marie David.