Torna il Tevere Day: una settimana ricca di iniziative dal 7 al 13 ottobre 2024

Dopo il successo raccolto dalla manifestazione nelle scorse edizioni, si riconferma l’appuntamento autunnale con un programma ricco di iniziative rivolte ad adulti e bambini: oltre 100 gli eventi che andranno a comporre la ricca offerta della manifestazione, che si snoderà lungo circa 80 chilometri di sponde del Tevere, con i punti chiave per la città collocati all’altezza del Lungotevere degli Anguillara, del Ponte della Musica, e di Scalo de Pinedo; ma sarà protagonista anche il territorio, a Nord e a Sud della città attraversata dal fiume, con gli spot di Parco Nazzano Tevere Farfa, Ostia Antica e Fiumicino con i Porti Imperiali. Ruolo di spicco nel corso della manifestazione, che entrerà nel vivo del suo programma dall’11 al 13 ottobre, saranno inoltre i parchi ambientali all’interno dei quali si svolgeranno molteplici attività: da parco Marconi a parco Magliana e, di nuovo, il Parco Nazzano Tevere Farfa, e dei Porti Imperiali, dove i cittadini avranno modo di vivere una giornata all’aria aperta in onore del Tevere e giovandosi di tutte le sue ricchezze.

Il Tevere Day sarà una festa per tutti, di impegno e divertimento, con eventi che si svolgeranno lungo le sponde del fiume passando da Nazzano, Capena, Formello, Sacrofano, attraversando tutta Roma fino a Ostia e Fiumicino. Cuore pulsante dell’iniziativa con l’Associazione Tevere Day, sono le più di 200 associazione territoriali, enti e federazioni sportive, che svolgeranno in acqua e sulle sue sponde loro eventi per attirare la gente sul fiume e farlo vivere.

Quest’anno, a differenza dei precedenti, le sponde del fiume a disposizione dell’evento saranno intervallate dai molti cantieri in corso, risultato dei 47milioni di euro di investimenti volti a riqualificare le aree limitrofe al letto del fiume; un intervento di rifacimento che, secondo l’Associazione Tevere Day, dimostra quanto anche per gli organi politici sia adesso chiara l’importanza di prendersi cura di un bene pubblico come quello del Tevere, per permettere alla comunità cittadina di goderne e fruirne liberamente.

Tra le molte attività promosse dalla manifestazione, oltre ai flash mob e alle più originali experience, saranno organizzate visite alle mostre, passeggiate in bici, aperitivi in barca sotto i ponti del fiume e tantissimo sport all’aria aperta: dalla canoa al canottaggio, dalle passeggiate attive, al calcetto per i più giovani, le lezioni di pesca, scherma, ma anche di skate e roller. E non mancherà l’aspetto di intrattenimento e approfondimento culturale, con le passeggiate guidate da esperti d’arte e storia, spettacoli dal vivo, food corner e molto altro ancora, il tutto beneficiando di uno sfondo unico di bellezza naturalistica incastonata e incorniciata dalla città, come quello offerto dal Tevere e dalle sue sponde.

Ancora in fase di messa a punto il vasto programma della manifestazione ( sarà svelato nel corso di una conferenza stampa in Campidoglio ); possiamo però anticipare che tra le attese figurano le “Lezioni di Ambiente”, iniziative rivolte alle scuole di diverso grado per la sensibilizzazione sui temi della sostenibilità. Tre giorni (dall’11 al 13 ottobre) di educazione ambientale a favore degli studenti, organizzati da TevereVivo assieme alle più importanti associazioni ambientaliste (Marevivo, Legambiente, Istituto Dohrn, Più Blu, etc.), con il contributo del Ministero dell’Ambiente e con la partecipazione dell’assessorato Scuola del Comune di Roma e dell’assessorato Ambiente del Comune e della Regione Lazio.

Un’altra novità che rappresenta un’esclusiva prima volta non solo per la manifestazione, ma anche per i cittadini, sarà la straordinaria apertura al pubblico, decisa e curata dal Municipio 1, del murale di Orfeo Tamburi, “Carnevale Romano”, al Palazzo dell’Anagrafe, a dimostrazione di quanto l’impegno culturale dell’associazione Tevere Day si spinga anche oltre il corso del fiume, “esondando” concretamente al di là delle sue sponde e coinvolgendo la città tutta, in una programmazione ricca di iniziative di diverso stampo. Un grande atteso ritorno nell’ambito del Tevere Day sarà il Festival Musicale dei Municipi, kermesse che offrirà al pubblico una serie di concerti di musica popolare nel più grande raduno di orchestre di quartiere, bande, complessi e cori provenienti dai diversi Municipi di Roma Capitale.

Se gli eventi lungo le sponde avranno ufficialmente inizio venerdì 11 ottobre, con un calendario che coprirà tutto il weekend fino a domenica 13 ottobre, si inizierà a celebrare il fiume ben prima, grazie agli incontri “Parliamo di Tevere”, che a partire dal 7 ottobre daranno appuntamento all’interno dei luoghi della cultura della città, tra librerie, biblioteche e musei, in cui saranno invitati scrittori, esperti e personaggi che parleranno del Tevere, raccontando storie, aneddoti, progetti e nuove iniziative legate al suo recupero e alla sua valorizzazione. Queste iniziative confermano sempre di più l’impegno, da parte dell’associazione Tevere Day, nel coinvolgere l’intera città e i suoi luoghi.