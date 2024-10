“Shorts for My Future” di Corto Dorico Film Fest: per presentare a dieci produzioni italiane i propri progetti di lungometraggio

Condividi questo articolo:









Corto Dorico Film Fest apre oggi le iscrizioni per l’edizione 2024 di “Shorts for My Future”, iniziativa di pitching all’interno del festival che si svolgerà dal 30 novembre all’8 dicembre ad Ancona, co-organizzato (fina dalla prima edizione del 2021) da Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission, in collaborazione con Accademia del Cinema Renoir e Road to Pictures Film APS. Il pitching ha la finalità di mettere in contatto un gruppo selezionato di produttori di rilievo nazionale con alcuni degli autori emergenti più promettenti nel panorama cinematografico italiano.



Durante il pitching gli autori/registi confronteranno i propri progetti direttamente con le esigenze e le prospettive del mercato, ovvero di quei produttori (cinematografici e televisivi) disposti ad ascoltarli e ad esserne convinti. Il tutto nel tempo – cronometrato e quindi il medesimo per tutti – di pochi minuti, all’interno dei quali gli autori evidenzieranno le qualità delle loro idee affinché il produttore interlocutore possa valutarne il possibile finanziamento e le successive realizzazioni.

Ciro D’Emilio (Foto Corto Dorico Film Fest)

Dal 2021 Corto Corico Film Fest ha inserito tra i suoi progetti anche un’attività industry, scegliendo di occuparsi anche di pitching per opere prime italiane di lungometraggio, consolidando così la sua mission di aiutare a far emergere i nostri giovani autori e registi di talento. Il progetto “Shorts for My Future” ha la direzione artistica del regista e sceneggiatore Ciro D’Emilio (Un giorno all’improvviso, Per niente al mondo, Suburraeterna).

Daniele Ciprì e Luca Caprara sul palco della serata finale 2023 – Foto di Giacomo Alessandrini

«Da sempre la mission di Corto Dorico è quella di far emergere il talento dei giovani autori e registi del cinema italiano contemporaneo – commentano Ciro D’Emilio e Luca Caprara, coordinatore del pitching e codirettore artistico di Corto Dorico assieme a Daniele Ciprì –. Da qui l’idea di far nascere, all’interno del festival e in un territorio fino a quel momento che ne era sprovvisto, “Shorts for My Future”, un’attività industry con l’obiettivo di creare un incontro tra giovani talenti e produttori di caratura nazionale, attraverso un’attività di pitching dedicata alle opere prime di lungometraggio».



“Shorts for My Future” è cresciuto anno dopo anno e ha già visto l’attivazione di percorsi di sviluppo di alcune progettualità e un generale feedback positivo da tutti gli stakeholder coinvolti, in primis le produzioni cinematografiche per cui l’appuntamento di Ancona è diventato ormai una consuetudine all’interno del loro calendario annuale.

Andrea Agostini a Venezia 80 (Foto di Massimo Nardin)

«Crediamo con convinzione in Shorts for my future – afferma l’avvocato Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura –. Promuovere opportunità per concretizzare progetti cinematografici è uno degli obiettivi centrali di Marche Film Commission. Il programma di questa quarta edizione offre anche interessanti momenti di confronto, masterclass con autori di eccellente livello, un approfondimento su un tema attuale come le pari opportunità in campo cinematografico. L’auspicio, naturalmente, è che tra i dodici autori che saranno selezionati per presentare il proprio lungometraggio fioriscano talenti e film di qualità».

Francesco Gesualdi a Venezia 80 (Foto di Massimo Nardin)

«Non si può realizzare un buon film senza partire da una buona idea – ammonisce Francesco Gesualdi, responsabile Marche Film Commission –. Ma da quella base inizia una lunga strada, fatta di lavoro, professionalità, risorse economiche e umane, fiducia in un progetto. I pitching di Corto Dorico vanno in questa direzione, cercano di far germogliare buone idee, promuovono l’incontro tra autori e produttori, con l’intento di scovare progetti di qualità. Siamo alla quarta edizione di un’iniziativa che sta crescendo e che consideriamo un valido strumento per lo sviluppo del cinema marchigiano».



L’imminente quarta edizione conferma il numero delle produzioni cinematografiche coinvolte, ben dieci, e la “call” nazionale per iscrivere i progetti di lungometraggio opera prima (fiction, documentari, animazione). Chi vorrà candidarsi dovrà inviare obbligatoriamente entro le ore 23.59 dell’ 11 novembre i seguenti materiali:

– il soggetto per il lungometraggio opera prima (max 4.000 battute);

– la sinossi dello stesso soggetto (max 2.000 battute);

– le note di regia (max 3.000 battute);

– il link al video di un precedente lavoro audiovisivo di cui si è curata la scrittura o la regia (durata max 20’).

Facoltativo sarà l’invio di un trattamento (max 8 pagine) e di un dossier o moodboard del progetto.

Le candidature vanno inviate al seguente indirizzo mail: shortsformyfuture@cortodorico.it specificando nell’oggetto mail “Candidatura Shorts for My Future 2024”.



Un comitato di selezione appositamente scelto valuterà le candidature inviate e individuerà 12 autori/autrici (di cui almeno 3 marchigiani/e o residenti nelle Marche), a cui sarà data la possibilità di presentare il proprio progetto di lungometraggio opera prima alle dieci produzioni cinematografiche coinvolte. L’annuncio dei progetti selezionati avrà luogo tramite i canali di comunicazione di Corto Dorico Film Fest (sito www.cortodorico.it, pagina facebook www.facebook.com/corto.dorico/ e instagram www.instagram.com/cortodorico/) entro il 25 novembre.

La quarta edizione di Shorts for my Future si svolgerà venerdì 6 e sabato 7 dicembre all’interno della programmazione del festival cinematografico Corto Dorico.

Le apposite sessioni di pitching one-to-one con i produttori sono previste sabato 7 dicembre alla Mole Vanvitelliana di Ancona, mentre le produzioni coinvolte nel 2024 saranno: Lungta Film, Indiana Production, Kino Produzioni, KimeraFilm, Cinemaundici, Sajama Films, dispàrte, Arcopinto, Eagle Pictures, UMI Films.

Terminate tutte le attività di pitching, una speciale commisione selezionerà uno tra i progetti presentati, a cui sarà assegnata una borsa di sviluppo da 1.000,00 €.

Gli autori selezionati prenderanno parte ad una masterclass sul pitching e sullo sviluppo progetti che sarà curata da un comprovato esperto del settore. Nelle precedenti edizioni le masterclass sono state tenute da Ezio Abbate, Marcello Olivieri, Ciro D’Emilio. A tenere quest’anno la masterclass sarà la sceneggiatrice Ludovica Rampoldi (Il traditore, Esterno notte, Il ragazzo invisibile). La masterclass è gratuita e riservata agli autori ed alle autrici dei progetti selezionati, con la possibilità per chi fosse interessato di partecipare come uditore.

TRA GLI EVENTI INDUSTRY DI QUESTA QUARTA EDIZIONE SONO PREVISTI:

– una masterclass tenuta da Alex Loprieno, CEO di WeShorts, una delle più importanti piattaforme di streaming dedicate ai cortometraggi;

– una masterclass di regia cinematografica, curata da Edoardo De Angelis (Perez, Indivisibili, Comandante);

– uno speciale panel sulla parità di genere nel settore cinematografico, composto da almeno quattro professioniste del settore, che interverranno su temi come il gender pay gap e le pari opportunità dell’industria dell’audiovisivo, andando a presentare un bilancio generale su quanto in merito è stato fatto finora e su quanto ancora rimane da attuare. Le relatrici del panel sono in via di definizione.



Il programma completo di Shorts for my future 2024 e della 21esima edizione del Corto Dorico Film Fest sarà reso pubblico prossimamente sul sito www.cortodorico.it

Per maggiori info: info@cortodorico.it

Per iscriversi: shortsformyfuture@cortodorico.it