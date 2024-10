Grandi celebrazioni a Roma per la Festa Nazionale della Spagna 2024

Condividi questo articolo:









Si sono tenute lo scorso 10 ottobre le celebrazioni in Ambasciata dell’anniversario della Festa Nazionale del Regno di Spagna, gestite ed abilmente dirette da S.E. D. Miguel Ángel Fernández-Palacios​, ambasciatore del Paese a noi veramente molto vicino per contatti, idee, confessione religiosa e del quale ci sentiamo profondamente amici.

La cerimonia, iniziata con la visita al Tempietto del Bramante – una piccola costruzione a pianta circolare posta al centro di uno dei cortili del convento di San Pietro in Montorio antistante l’edificio dell’Accademia di Spagna – che viene considerato uno degli esempi più significativi di architettura rinascimentale ( si dice abbia costituito lo studio della cupola della Basilica di San Pietro ), è proseguita per accedere al meraviglioso edificio che ospita la residenza dell’Ambasciatore, con una passeggiata che comprendeva il passaggio in un chiostro quadriportico all’interno del quale era stato posizionato un palco che ha ospitato una eccezionale e veramente brava danzatrice di flamenco; a seguire, uno dei cortili all’aperto che ospitava una mostra-assaggio di prodotti alimentari misti tra pugliesi e spagnoli ( un sensibile e delicato richiamo alla collaborazione fraterna, anche gastronomica, tra il nostro Paese e quello del Regno di Spagna ).

Momento clou della celebrazione l’esecuzione degli inni nazionali a cura della banda della Guardia di Finanza italiana seguita dal discorso del simpaticissimo Ambasciatore il quale ha descritto, peraltro in perfetta lingua italiana, l’ottimo stato dei rapporti con la nostra nazione, i legami storici che uniscono non soltanto i nostri due Paesi ma che sono rivolti anche al mondo intero affinché la comprensione tra i popoli ed il reciproco rispetto possano costituire fonte di pacificazione per una costruttiva convivenza ed ha rivolto calorose parole di saluto ai numerosi ministri e parlamentari italiani presenti oltre che ai rappresentanti diplomatici ed ecclesiastici di altre nazioni anch’essi invitati; attraverso la conduttrice di una televisione spagnola l’Ambasciatore ha annunciato una sorpresa: la proiezione sulla facciata della vicina e celebre fontana dell’Acqua Paola, il “ Fontanone “ dei romani, dei colori affascinanti del flag spagnolo.

Un entusiastico applauso è seguito al momento in cui le strisce gialle e rosse ( gli stessi colori del simbolo di Roma ) sono apparse sulla facciata della celeberrima fontana realizzata agli inizi del 1600 da Papa Pio V per rifornire di acqua il sottostante quartiere di Trastevere; ma le sorprese erano ancora finite: una variegata e divertente esplosione di fuochi artificiali, che ha dominato l’intero colle del Gianicolo, ha fatto da corona ad una serata difficile da dimenticare per eleganza, amicizia e raffinata ospitalità segnando senz’altro, semmai ve ne fosse bisogno, l’ulteriore rafforzamento dei rapporti tra la Spagna e l’Italia, paesi assai vicini per cultura e lingua oltre che per la gastronomia che ha fatto da gustosa chiusura all’intera manifestazione.