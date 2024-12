A Natale Salvamamme porta il suo “Grande Cuore” nelle piazze di Roma con il TIR di solidarietà

Condividi questo articolo:









Al via il “Tir del Grande Cuore di Roma”, progetto itinerante di Salvamamme, che l’11 e il 12 dicembre per le Sante Feste e in un momento unico che ci avvicina al Giubileo della Speranza, organizza un’operazione di solidarietà per migliaia di persone e un centinaio di associazioni, in Italia e all’estero. Queste le tappe: 11 dicembre ore 10-13 (Municipio I) Piazzale Ostiense (lato Viale Giotto) – ore 14-17 (Municipio IX) Mercato Laurentino (Via Francesco Sapori); 12 dicembre ore 10-13 (Municipio XV) Largo Carlo Sacconi – ore 14-17 (Municipio VI) Parcheggio Grotte Celoni.

Per tutte le famiglie, le associazioni e parrocchie sono stati creati pacchi personalizzati di vestiario nuovo, di giocattoli, prodotti di igiene e di dolci natalizi. Tra i beneficiari delle oltre 100 associazioni persone senza fissa dimora assistiti dal Vaticano, case-famiglia, case protette e centri per migranti. Un progetto che ha coinvolto per centinaia e centinaia di ore di lavoro tutti i volontari che si sono alternati ogni giorno per 2 mesi.

L’evento sarà realizzato in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, insostituibile sostegno di Salvamamme, rappresentata dal Presidente Francesco Pastorello che sottolinea: “siamo da sempre al fianco dell’Associazione Salvamamme, sostenendo le attività portate avanti sul territorio. Siamo felici di contribuire a questa iniziativa per donare alle famiglie più vulnerabili un momento di serenità nel periodo natalizio“. Durante le due tappe si alterneranno il Presidente dell’Associazione Romeni in Italia, Eugene Tertelac, rappresentante di Salvamamme nei Balcani con 17 missioni in Ucraina, il Presidente dell’Associazione Romabpa Mamma Roma e i suoi figli migliori, Paolo Masini, il rappresentante legale dell’Ordine Costantiniano Charity Onlus, Alessandro Viola Cortes, e il Presidente di OPES, Juri Morico.

Porteranno il loro sostegno anche il Cardinale Augusto Paolo Lojudice, il Mons. Pierpaolo Felicolo, Direttore di Migrantes, e i rappresentanti delle istituzioni locali dei Municipi di Roma.

Per la gioia dei bambini, all’interno di ogni pacco destinato alle famiglie saranno inseriti dei biglietti gratuiti da utilizzare sulle piste di pattinaggio sul ghiaccio di A. S. Icepark, donati gratuitamente da Andrea De Angelis, amministratore dell’azienda. Giovedì 12 dicembre ospite speciale a Largo Sacconi ci sarà un’aiutante d’eccezione, Beatrice Luzzi, da anni amica di Salvamamme, che distribuirà dolci e doni con Babbo Natale. In prima linea anche i dipendenti del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che hanno sposato l’iniziativa fin dall’inizio con la loro sensibilità mettendosi a disposizione del Salvamamme e delle tante famiglie.

“Solo grazie all’aiuto di questi cari e preziosi amici ancora una volta diamo vita ad una comunità solidale che si stringe attorno a migliaia e migliaia di persone. Con il TIR di Solidarietà Salvamamme porta alla luce l’estenuante e massacrante lavoro quotidiano che si compie all’interno dei suoi magazzini – spiega Grazia Passeri – “grazie ad un flusso ininterrotto di donazioni di beni da parte di una Roma sensibile e generosa, ai suoi volontari e a quelli di tante aziende, abbiamo personalizzato pacchi per migliaia di persone. Siamo coscienti di avere nelle mani la speranza di chi non ha voce. Quello che facciamo è dato per scontato, nonostante la stima delle amministrazioni da anni non riceviamo alcun sostegno economico – evidenzia la Presidente di Salvamamme che fa un appello – “chiediamo una maggiore considerazione e finalmente un aiuto concreto per il lavoro che facciamo ogni giorno”.