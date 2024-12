Corri, Sonic, corri c’è da salvare il mondo!

Condividi questo articolo:









L’attesa sta per finire e la saga di Sonic può continuare. Il 1 gennaio uscirà nelle sale cinematografiche il terzo capitolo del famoso riccio blu che raccoglie fan di tutte le fasce d’età visto che il videogame è uscito negli anni Novanta e da allora ha conquistato diverse generazioni.

Nel nuovo capitolo Sonic, insieme a Knuckles e Tails si ritroveranno a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico, Shadow, un misterioso villain con poteri mai visti prima che è rimasto “addormentato” per cinquant’anni ed ha una storia molto triste che lo tormenta e lo porta a cercare la vendetta. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il” Team Sonic” dovrà cercare un’alleanza inaspettata per fermare Shadow e proteggere il pianeta.

Per l’occasione il regista Jeff Fowler ha messo insieme un cast stellare che comprende tra gli altri Jim Carrey, Tika Sumpter e Shemar Moore mentre Keanu Reeves si unisce al franchise nel ruolo di Shadow che è la vera sorpresa del film anche per i messaggi che trasmette come quello di mettere da parte l’odio e concentrarsi su ciò che unisce e non divide le persone.

Il film scorre veloce, anche se la durata sfiora le due ore, con colpi di scena e divertenti gag soprattutto grazie al Dr. Ivo Robotnik (interpretato da Jim Carrey) che avrà un ruolo non da poco passando da eroe negativo a possibile salvatore del mondo con la sorpresa di trovare in questo viaggio il suo “ninno nonno” che non aveva mai conosciuto prima.

Non mancano ovviamente gli effetti speciali con raggi della morte dallo spazio, ondate di robot e ricci alieni che si caricano di energia che ricordano un po’ i super Saiyan di Dragonball, mentre Tails viene scambiato perfino per Pikachu dei Pokèmon, segno che al regista piace spaziare mettendo insieme più citazioni da diversi cartoon.

Popcorn in mano allora non resta che aspettare l’uscita, con qualche anticipazione il 31 dicembre, mentre i giornalisti lo hanno potuto visionare al cinema Adriano di Roma qualche giorno fa. E sapere che SEGA e Paramount hanno annunciato che è in fase di sviluppo un quarto film di Sonic the Hedgehog, la cui uscita potrebbe essere nella primavera del 2027.