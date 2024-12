Cortina Express: un altro cinepanettone per tentare di addolcire le feste di fine 2024

Condividi questo articolo:









Durante le feste di Natale, le strade e le piste di Cortina si popolano dei personaggi più diversi, riuniti tra le incantevoli montagne ampezzane innevate per divertirsi, ma non solo! Tra di loro, incontriamo Lucio De Roberti, un viveur che tenta di salvare il nipote da un matrimonio disastroso; Dino Doni, una stella musicale ormai spenta, alla ricerca di riscatto e soprattutto dell’amore di sua figlia; e Patrizia Giordano, una vulcanica discografica alle prese con il rischio di fallimento e un marito un po’ ignavo.

Insieme a loro, molti altri personaggi, ognuno involontariamente legato al destino degli altri in situazioni pseudo esilaranti, cercano il proprio lieto fine.

E’ questo l’andazzo di una storiella, non molto dissimile da tante altre precedenti, che Christian De Sica, Lillo Petrolo ed Isabella Ferrari tentano di far scorrere nella speranza di far divertire chi vorrà andare a vedere questa pellicola diretta da Eros Puglielli che uscirà nelle sale il prossimo 23 dicembre.

Non basta il fascino di Cortina per far dimenticare il genere cinepanettone dei trascorsi almeno quindici anni al quale – comunque – il film si ispira, anche se qualcosa di nuovo in questa pellicola si riesce ad intravedere: l’accoppiata De Sica – Petrolo che riesce a mixare due generi diversi di comicità, una più sofisticata e l’altra, più nuova ma certamente in fase di ascesa.

La presenza di un altro nome del panorama italiano, quello di Isabella Ferrari, appare del tutto strumentale.

Certamente gli intrecci amorosi che vorrebbero supportare la trama del film contribuiscono a destare un certo interesse, interesse che però viene soffocato da interferenze ( le spie russe ) che fanno soltanto da supporto per arrivare a raggiungere quei minimi 95 minuti di durata che contribuiscono a far trascorrere più o meno questo Natale 2024 già di per abbastanza faticoso.