La Berlinale festeggia i 75 anni rinnovandosi su tutte le piattaforme fisiche e digitali

Il nuovo design della Berlinale 2025

Il Poster ufficiale della Berlinale 2025

La Berlinale 2025 festeggia il 75° anniversario del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. La 75ª Berlinale è anche la prima edizione sotto la direzione di Tricia Tuttle.

Per la prima volta, un key visual animato è al centro del design accanto al poster classico. Ciò riflette lo spostamento dei media verso i canali digitali e l’importanza della grafica in movimento nella comunicazione.

Il design pone la Berlinale al centro di una brillante interpretazione visiva del tema del “tempo”. Un remix moderno e vivace del sentimento del cinema storico e un emozionante conto alla rovescia per l’anniversario formano il cuore pulsante della prossima Berlinale.

Il key visual animato e il poster saranno visibili in città dalla fine di gennaio. Il key design è la base di numerosi adattamenti nell’esperienza della Berlinale. Il poster è ora disponibile nello Shop Online della Berlinale al seguente link: https://shop.berlinale.de/artikel.webshop/webticket/itemgroups





75ª Berlinale: i luoghi del Cinema

Zoo Palast © Jan Bitter 2014

Quindici cinema saranno le sedi del 75° Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Il Berlinale Palast, innanzitutto, che, con i film della competizione ufficiale e di Berlinale Special Gala, il red carpet e l’area fan, sarà ancora una volta il cuore del festival. Per celebrare uno degli eventi invernali più amati di tutta Berlino, è stata confermata l’ampia rete di cinema in tutta la città. Potete trovare la panoramica dei cinema della Berlinale 2025 all’indirizzo https://www.berlinale.de/en/press/press-releases/detail_259778.html

Le foto stampa delle sedi del festival invece sono al link https://www.berlinale.de/en/press/press-material/pressefotos-venues.html





Berlinale Goes Kiez 2025

Berlinale Goes Kiez 2025 (Foto Berlinale)

I cinema d’essai sono saldamente radicati nei quartieri di Berlino. Dal 15 al 21 febbraio, Berlinale Goes Kiez proietterà film selezionati dal programma della Berlinale 2025 in sette cinema di quartiere. I cinema sono unici nella loro diversità, storia, programmazione e architettura. Il pubblico e gli ospiti internazionali sono invitati a vivere il festival nel panorama cinematografico regionale.

Ecco i dettagli dei sette cinema: https://www.berlinale.de/de/presse/pressemitteilungen/detail_259843.html



Berlinale su Tik Tok



La Berlinale espande i propri canali digitali e presenta un nuovo account ufficiale @berlinale su TikTok.

Il canale della Berlinale offrirà una copertura in diretta dal red carpet, l’accesso a talenti e registi ad interessanti approfondimenti dietro le quinte del festival. TikTok sosterrà la 75ª Berlinale come terzo partner per promuovere ulteriormente la crescente cultura cinematografica sulla piattaforma di intrattenimento e riunire il festival con gli amanti del cinema, i creatori e la comunità.