La Befana di Salvamamme: con Guido Aggiusta Giocattoli contro il fenomeno dei giocattoli usa e getta

Al villaggio Icepark al Foro Italico, è stato anticipato l’arrivo dell’Epifania con un ospite speciale: la “Befana Green” di Salvamamme, l’Associazione che è da anni impegnata a promuovere un modello di economia sostenibile con prodotti riutilizzati, rigenerati e riciclati che ha distribuito doni e dolciumi ai bambini delle famiglie dell’Associazione.

Le calzette riempite di dolci dai volontari, una diversa dall’altra perché riciclate, sono state donate ai bambini dalla Befana in outfit rigorosamente verde.

Alle famiglie romane inoltre per la gioia dei bambini sono stati regalati 2.000 biglietti per pattinare sul ghiaccio generosamente donati da Andrea de Angelis, e i libri di “le Favole di Joy” di Sara Cicolani.

Salvamamme impegnata da decenni anche nel supporto alle famiglie in difficoltà socioeconomica, da sempre promuove un modello reale di economia circolare, dove materiali e prodotti sono riutilizzati, riparati, rinnovati e riciclati, creando un ciclo continuo e sostenibile, e ne è un esempio Guido Aggiusta Giocattoli, il “Mastro Geppetto” dell’associazione che ridà vita a giocattoli destinati ad intasare le discariche.

“Al Salvamamme contribuiamo a costruire un futuro dove ci sia speranza per tutti, attraverso un’ecologia integrale che rispetta l’ambiente insieme alla dignità delle persone. Siamo contrari al fenomeno dei Fast Toys che da anni coinvolge i bambini. I giocattoli sono fondamentali per il divertimento e lo sviluppo nell’infanzia, ma è la qualità non la quantità, che conta. Importante arricchire il bambino di esperienze e competenze creative. Siamo un esempio di come l’amore per il prossimo e la responsabilità ambientale possano camminare mano nella mano, e prendersi cura della casa comune”, dichiara la Presidente di Salvamamme, Grazia Passeri.

Si chiude così il Tour solidarietà di Salvamamme iniziato l’8 dicembre nel quale centinaia di volontari privati ed aziendali hanno permesso che il Tir distribuisse in questo mese 10.000 litri di prodotti di igiene di alta qualità, e una grande quantità di vestiti, dolci natalizi e giochi recuperati ad un uso etico. Ne hanno beneficiato migliaia e migliaia di persone, direttamente e attraverso le 100 associazioni partner, nella maggior parte dei casi sono stati preparati pacchi personalizzati. La distribuzione su Roma è avvenuta in 4 tappe, Ostiense, Primavalle, Tor Bella Monaca e Laurentino e molti carichi arriveranno in questi giorni in Ucraina, Romania, e in vari paesi africani, come Lesotho, Costa d’Avorio ed Etiopia.

Tra i partner e sostenitori dell’iniziativa ci sono Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale; l’Associazione Romeni in Italia; l’Ordine Costantiniano Charity Onlus; OPES. Non a caso, infine, partner della tappa conclusiva della Befana Green è Earthday Italia, che da anni si occupa di sensibilizzazione sulle tematiche della sostenibilità.