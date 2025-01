“Prendo in prestito tua moglie”: in scena al Teatro Troisi di Napoli dal 31 gennaio al 2 febbraio

Condividi questo articolo:









Una nuova sfida per la compagnia teatrale ‘O Muzillo, della produttrice Luisa Russo, che questa volta presenta un’opera che esplora l’amore in tutte le sue sfumature. L’opera teatrale “Prendo in prestito tua moglie” di Luca Franco, riadattata dal regista Massimo Bonaccorsi, affronta tematiche universali come l’amore, la famiglia, i conflitti generazionali e le incomprensioni.

Ambientata in un condominio della Napoli benestante, la trama segue due coppie: Valerio e Marta e Leo e Nicola. Valerio è il miglior amico di Nicola, ma Marta non vede di buon occhio questa amicizia, accusando il marito di trascurarla e di aver perso il senso del romanticismo.

Nel condominio vive anche Agata, una donna eccentrica e curiosa, con un look appariscente e una bellezza autentica che si rivela a chi sa guardare oltre le apparenze. Con leggerezza e profondità, la commedia tocca temi come i sentimenti, le paure e i dubbi che accompagnano le relazioni.

Leo si prepara a chiedere in sposo il suo compagno Nicola, che però è tormentato dall’idea di rivelare al padre il proprio orientamento. Da questa situazione nascono una serie di equivoci che portano a un messaggio commovente da parte di Raffaele, il padre di Nicola:

“L’amore non segue regole prestabilite, né si piega ai giudizi. È un fuoco che scalda chi ha il coraggio di viverlo fino in fondo.”

Grazie all’arte della risata, la commedia invita il pubblico a riflettere su una verità semplice e potente:

“L’amore è una forza che non conosce barriere”

Con delicatezza e ironia, l’opera ci ricorda che:

“Ciò che rende l’amore straordinario non è chi lo vive, ma la luce che accende nel cuore di chi lo incontra.”

In scena presso il Teatro Troisi di Fuorigrotta il 31 gennaio, 1 e 2 febbraio .