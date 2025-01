Mina Settembre 3: “La tentazione del passato”, anticipazioni episodi 1 e 2

Condividi questo articolo:









MINA SETTEMBRE 3, EPISODIO 1, in onda il 12 gennaio su Rai Uno: “La tentazione del passato”La vita di Mina è cambiata radicalmente in un anno: ha affrontato la perdita della madre, ma ha anchetrovato nuove gioie. Ora è l’affidataria di Viola e ha iniziato una relazione stabile, anche se a distanza,con Domenico. Ma c’è un ostacolo da superare: per rendere definitiva l’adozione di Viola, Mina eDomenico devono sposarsi.Mentre Mina si prepara al matrimonio, non ha nemmeno il tempo di respirare, il suo lavoro, però, èsempre al primo posto e la sua attenzione è tutta concentrata su un caso che la tocca profondamente. Ilprotagonista è Kevin Ammaturo, un ragazzo problematico che Mina, nella prima stagione, era riuscita ariportare a scuola. Per fortuna ad aiutare Mina arriva Fiore, una giovane assistente sociale vivace edall’energia contagiosa. Palermitana di origine, con studi a Trieste, Fiore si è trafserita a Napoli per unaquestione di cuore.EPISODIO2-“La finestra di fronte”Mentre in consultorio si festeggia il matrimonio da poco avvenuto, Mina viene avvicinata da una signorache, la sera prima, ha visto sporgersi pericolosamente dal balcone la figlia della sua dirimpettaia: hatemuto volesse suicidarsi. Mina non può sottovalutare l’allarme e si immerge nel caso coinvolgendoanche Fiore.Viola finalmente ha tutto ciò che ha sempre desiderato: un padre, una madre e persino una simpaticazia, Zia Rosa, un’intera famiglia che la ama! Proprio quando sembra aver raggiunto la felicità, il passatotorna a bussare alla sua porta. Zia Rosa, nel frattempo, annuncia a Mina e Domenico di aver capito ilsignificato del misterioso ciuccio che le appare nei sogni: bisogna organizzare un matrimonio, ma non unmatrimonio qualunque! Davanti all’esitazione della nipote, che le ricorda che si sono appena sposati, ZiaRosa non sente ragioni: “Questo matrimonio s’ha da fare!”

