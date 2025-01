Mina Settembre 3, anticipazioni episodi 3 e 4

Condividi questo articolo:









EPISODIO 3 – “Figli”

Mina e Domenico si preparano a incontrare l’assistente sociale incaricato dell’adozione di Viola. L’uomo

è un perfezionista e non fa sconti a Domenico che, dopo mesi di assenza seppur per buone ragioni deve

impegnarsi di più per costruire un vero rapporto con Viola. Spronato da queste parole, Domenico

organizza una giornata speciale da trascorrere con la ragazza. Da mesi, il figlio si è barricato nella sua

stanza senza una spiegazione. Ad aiutarla c’è Fiore, che non manca di tormentare la sua mentore con

questioni sentimentali.





EPISODIO 4 – “Malafemmina”

Mina e Domenico hanno una notizia importante da condividere con Viola, ma temono che possa

sconvolgerla. Tuttavia, Viola li conosce troppo bene: percepisce il loro disagio, nota qualcosa di strano

nei loro comportamenti, e questo non fa che aumentare la sua confusione.

Nel frattempo, andando al cimitero, Mina e Rosaria assistono a una scena inquietante: la tomba della

madre di Rosaria viene vandalizzata da una misteriosa donna che lancia accuse terribili. Rosaria è

devastata e tocca a Mina e Fiore cercare di fare luce su questa vicenda.

Intanto, Jonathan, giovbane personal trainer, fratello e affidatario di Kevin Ammaturo, continua a

ronzare intorno a Fiore, costringendola a estenuanti allenamenti. Una sera, in un momento in cui si

trovano molto vicini, vengono visti da Andrea che, stranamente, si incupisce ma poi manda un vocale a

Fiore, dicendo di essere contento per lei. È possibile che Andrea pensi che tra Fiore e Jonathan ci sia

qualcosa…