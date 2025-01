Tutti pazzi a Napoli?

Condividi questo articolo:









“Sophie’s” Bar Bistrot: questo il nuovo progetto di risto/ bar ideato ed attuato dal giovane imprenditore Giuseppe Luongo , Amministratore Unico di “Divino” srls, destinato a soddisfare le istanze della clientela più esigente: location prescelta, un ampio ed elegante spazio, dagli arredi minimal situato nel cuore del Vomero, Napoli, a via Cilea, poco distante dallo storico Teatro Cilea.

“Fin da bambino, ho desiderato di intraprendere un’attività in proprio destinata all’Accoglienza ed al “Food & Beverage” , prediligendo un’offerta innovativa ma che al tempo stesso richiamasse i sapori ed i profumi dell’antica tradizione partenopea”, ha dichiarato il giovane Luongo; “a qualche mese dall’inizio di questa mia nuova mission, posso già ritenermi soddisfatto per i risultati ad oggi conseguiti, in primis, l’apprezzamento dei Sophie’s Bar Bistrot” lovers che sono sempre più numerosi ed entusiasti dei servizi che proponiamo con la massima cura ed attenzione.”

Si comincia al mattino con un ricco “breakfast “ in doppia versione, quella italiana, con cappuccino o caffè assoluto, croissant fragranti, pasticcini con marmellate e cioccolato artigianali , spremuta di agrumi, e quella internazionale, con aggiunta di bacon, prosciutto, pane tostato e uova strapazzate. A mezzogiorno parte il brunch con un ventaglio di piatti prelibati ma leggeri presentati in un menu che varia di giorno in giorno, da poter consumare in sede o in forma “take away”. A partire dalle ore 18:00, start per l’Aperitif Time in cui si possono sorseggiare originali cocktails alcolici ed analcolici , confezionati ad hoc dal barman Franky accompagnati dai tradizionali taglieri di salumi e formaggi doc e da sfiziosi appetiziers frutto dell’estro e della fantasia dei Maestri della Casa. Surprice menu, per la sera destinato ad accogliere i clienti del “pre e dopo teatro” con un ventaglio di proposte salate e dolci accompagnate da vini doc, ideale per chi desidera attendere ad un pasto veloce ma gustoso.