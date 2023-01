31 gennaio 2023: Giornata Nazionale per la Prevenzione dello Spreco Alimentare

Considerato che oggi, lo spreco alimentare in Italia è stimato tra i 9,2 miliardi (il cibo gettato nelle case) ed i 15 miliardi (se includiamo il costo dell’energia utilizzata per la produzione del cibo) gli italiani buttano oltre mezzo chilo di cibo a settimana pro capite (675 grammi circa). Facendo i conti, tutto questo spreco costa ad ogni famiglia circa 360 euro all’anno, poco meno di 7 euro a settimana.

Eppure, sempre in Italia, oltre 2,6 milioni di persone faticano a nutrirsi regolarmente a causa dell’aumento dei prezzi e dei rincari delle bollette e 5,6 milioni di individui (il 9,4% della popolazione) versano in condizione di povertà.

Tuttavia, per motivi economici, etici e ambientali.sta crescendola la sensibilità verso la riduzione degli sprechi: in quasi otto case su dieci (77%), infatti, quest’anno sono stati riciclati a tavola gli avanzi di cenoni e pranzi di Natale che sono stati riutilizzati in cucina i giorni immediatamente successivi oppure conservati in freezer. È quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè.

“Dopo Natale, vietato buttare!”: è l’appello-slogan del format “Dispensa Stellata” che caratterizzerà la VI Giornata Nazionale per la Prevenzione dello Spreco Alimentare organizzata dal Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, che si terrà a Roma il prossimo 31 gennaio: se la dispensa è ancora piena, allora, svuotiamola con stile.

Nell’occasione il Consorzio ha invitato tutti a festeggiare ancora una volta l’inizio del nuovo anno all’insegna del gusto e del riciclo, con uno showcooking dedicato al riuso creativo delle eccellenze gastronomiche delle feste.

L’evento, denominato “ Dispensa Stellata “, nasce con lo scopo di stimolare il consumo dei prodotti tipici del cenone o del pranzo di Natale anche “fuori stagione”, proponendo ricette gustose e originali, ideali per smaltire con creatività la dispensa estrizzando un occhio alla normativa UE contro lo spreco alimentare.

I protagonisti dell’evento saranno “stelle” della tv e della cucina, che si cimenteranno ai fornelli, creando la loro ricetta del recupero e del ricordo e, nell’occasione si avrà modo di raccontare le principali caratteristiche dello Zampone e del Cotechino Modena IGP, eccellenze della tradizione gastronomica italiana che spesso vengono acquistate, regalate, ricevute… e dimenticate in dispensa dopo Capodanno, ma anche per spiegare al grande pubblico, in un dibattito moderato dal giornalista e conduttore Rai Massimiliano Ossini, il valore prezioso della cucina povera, che trae ispirazione da concetti quali il risparmio e il riutilizzo di ingredienti.

Previsto anche l’intervento dell’esperto Lorenzo Traversetti, biologo nutrizionista, che focalizzerà l’attenzione sulle proprietà e le caratteristiche di Zampone e Cotechino Modena IGP fornendo alcuni preziosi consigli sugli abbinamenti del salume per meglio capirne l’utilizzo in modo sano e gustoso.

Da ultimo, interverrà il responsabile scientifico e coordinatore nazionale di Waste Watcher Internationale e della campagna Spreco Zero oltre che docente di Politica Agraria dell’Università di Bologna – DISTAL Luca Falasconi che relazionerà in ordine agli ultimi dati sullo spreco alimentare.