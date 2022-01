In occasione della 33esima edizione ( dal 21 al 27 gennaio prossimi ) del più importante appuntamento italiano con il cinema debuttano su Nexo+ alcuni dei più bei titoli della storia del cinema dell’Europa centro orientale.

Il Festival diretto da Fabrizio Grosoli e Nicoletta Romeo troverà infatti un canale dedicato sulla piattaforma in streaming di Nexo Digital, che propone ai suoi spettatori concerti, film d’autore, contenuti d’arte, documentari, musica, teatro, opera, balletto, corti, approfondimenti culturali.

Un nuovo modo per il Festival per vivere tutto l’anno ed essere presente in streaming con alcuni dei suoi titoli più belli in una delle Costellazioni di Nexo+, i canali tematici che la piattaforma in streaming di Nexo Digital dedica all’arte e alla cultura.

Nato alla vigilia della caduta del Muro di Berlino, il Trieste Film Festival è il primo e più importante appuntamento italiano con il cinema dell’Europa centro orientale: da più di trent’anni un osservatorio privilegiato su cinematografie e autori spesso poco noti al pubblico italiano, e più in generale a quello “occidentale”.

Quella del Trieste Film Festival andrà così ad aggiungersi alle 6 Costellazioni già presenti sul canale – quelle di Elisabetta Sgarbi, Far East Film Festival, Feltrinelli Real Cinema, Scuola Holden, Teatro Franco Parenti e AAMOD.

Tra i primi titoli che a partire dal 21 gennaio saranno presenti sulla Costellazione Trieste Film Festival: The Father di Kristina Grozeva e Petar Valchanov, The Other Side of Everything di Mila Turajlić, Chriss the swiss di Anja Kofmel, L’euforia dell’esistenza di Réka Szabó, Asimmetria di Maša Nešković, L’uomo con la lanterna di Francesca Lixi.