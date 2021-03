A che ora inizia il Serale di Amici 2021: orario, concorrenti, giudici e anticipazioni

Il Serale di Amici 2021 inizia sabato 20 marzo 2021. Stasera su Canale 5 la prima puntata del Serale di Amici 20, la nuova edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Ma a che ora inizia il serale di Amici 2021 e quali sono i concorrenti in gara?

In attesa dell’inizio della diretta di oggi, ecco tutte le ultime anticipazioni sul serale di Amici 20. La prima puntata di Amici 2021 serale è fissata per oggi, 20 marzo 2021, e vedrà i concorrenti in gara suddivisi in tre squadre:

Squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Tommaso, Sangiovanni, Deddy, Serena, Esa, Leonardo, Enula.

Tommaso, Sangiovanni, Deddy, Serena, Esa, Leonardo, Enula. Squadra di Arisa e Lorella Cuccarini: Gaia, Ibla, Raffaele, Tancredi, Alessandro, Martina e Rosa.

Gaia, Ibla, Raffaele, Tancredi, Alessandro, Martina e Rosa. Squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini: Aka7even, Giulia e Samuele.

CHE SABATO! Oggi doppio appuntamento, ore 14.10 tutti sintonizzati su Canale 5 e alle 21.20 sempre su Canale 5 i nostri ragazzi vi aspettano con la prima puntata del Serale, tutti pronti? 🎉🎉 pic.twitter.com/r9wdMITuqM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 20, 2021

Amici 2021 Serale: orario di inizio, canale tv, streaming e anticipazioni

La prima puntata del Serale di Amici 2021 si svolgerà questa sera, sabato 20 marzo, a partire dalle ore 21.20 in prima serata su Canale 5. Il serale di Amici 20 sarà disponibile anche in diretta streaming sulla piattaforma online Mediaset Play, disponibile per la visione da PC, tablet, smartphone e smart tv.

Molti fan del programmi in queste ore si stanno domandando da quante puntate è composto il serale di Amici 2021, secondo le ultime indiscrezioni il reality condotto da Maria De Filippi sarà composto da nove puntate in prima serata su Canale 5 e terminerà nel mese di giugno 2021.