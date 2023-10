A Genova la quindicesima edizione del Salone Mondiale del Turismo delle Città e dei Siti Patrimonio Mondiale Unesco

La città di Genova ospiterà, dal 12 al 14 settembre 2024, il quindicesimo World Tourism Event – Salone Mondiale del Turismo nei Siti Patrimonio Mondiale Unesco, il più importante appuntamento mondiale di matching tra domanda e offerta turistica delle città e dei siti patrimonio Unesco realizzato con il contributo e la collaborazione del Comune di Genova, con il patrocinio di FICLU – Federazione Italiana Club Unesco, FEACU – Federazione Europea Associazioni e Club Unesco, e dell’Associazione Italiana Beni Patrimonio Mondiale.

La scelta di Genova come sede del WTE 2024 è motivata dall’ampia offerta di beni e siti Patrimonio Mondiale della città che trova nel turismo una vocazione affermatasi nel tempo grazie al ricchissimo patrimonio architettonico, storico, artistico e culturale, situato intorno al Centro Storico medievale che è tra i più grandi d’Europa. Dopo la nomina a Capitale Europea della Cultura nel 2004 e l’inserimento del Centro Storico nella Lista Patrimonio storico dell’Umanità per il sistema dei palazzi Nobiliari del Rolli nel 2006, è in atto la rigenerazione dell’area per rendere il patrimonio culturale ed artistico ancora più accessibile a residenti e turisti.

La sua posizione strategica la rende una naturale Capitale del Mediterraneo. Questo ruolo è reso sempre più evidente dalla dinamicità e dalla varietà del comparto turistico operante sul territorio e sul costante lavoro svolto per rendere questa destinazione fra le eccellenze nell’ambito della sostenibilità e di un’inclusione sempre più smart.

La manifestazione è stata presentata a Genova nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi dall’assessore al Turismo Alessandra Bianchi. All’incontro erano presenti anche il coordinatore scientifico dei Rolli Days Giacomo Montanari e l’ideatore e organizzatore dell’evento Marco Citerbo.

L’edizione che si terrà nel capoluogo ligure si presenta ricca di novità per festeggiare l’importante traguardo dei 15 anni. Oltre al tradizionale spazio espositivo dedicato ai siti Patrimonio Mondiale e all’immancabile Workshop B2B riservato a buyer e seller del settore italiani e internazionali, il WTE 2024 prevede anche un ricco calendario di approfondimenti sui temi di attualità legati al turismo e alla conservazione, promozione e valorizzazione dei siti Patrimonio Mondiale. Focus specifici saranno poi dedicati alle scuole del territorio per sensibilizzare anche le nuove generazioni alla tutela dei beni Unesco ed offrire opportunità di crescita e di lavoro. La prossima esposizione avrà inoltre un’area eventi ed esperienze che sarà un luogo di approfondimento e animazione pensato come uno spazio dinamico, sempre aperto e a ingresso gratuito.