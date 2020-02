QUESTA SERA STRISCIA LA NOTIZIA SI OCCUPA

DELLE VOTAZIONI DELL’ORCHESTRA DI SANREMO

NELLA SERATA COVER DI IERI

Questa sera Striscia la notizia si occupa della serata delle cover del 70° Festival di Sanremo andata in onda ieri. Dalle immagini in diretta, mentre Amadeus annunciava che in quel preciso momento l’orchestra stava votando, si possono vedere i membri dell’orchestra in realtà alle prese con spartiti e strumenti. Infatti, secondo alcune segnalazioni giunte in redazione, già dal pomeriggio i componenti dell’orchestra avevano votato e consegnato al notaio le schede con le loro valutazioni, molto prima cioè delle performance degli artisti in diretta. Il Tg satirico di Antonio Ricci indaga.

È possibile che per motivi organizzativi l’orchestra abbia votato dopo le prove?

Vedremo dal servizio in onda questa sera se davvero ci sono delle “stranezze” nella modalità di voto, oppure se le segnalazioni sono dei soliti complottisti.

