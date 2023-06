Addio a Silvio Berlusconi. Mediaset dedica la programmazione al suo fondatore

ADDIO A SILVIO BERLUSCONI:MEDIASET CAMBIA LA SUA PROGRAMMAZIONE

Oggi lunedì 12 giugno, Mediaset cambia la sua programmazione per ricordare Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina.

Su Canale 5, dalle ore 10.40 è in onda “Speciale Tg5” che prosegue fino alle ore 18.25, per poi riprendere dalle ore 20 alle ore 24.00. Lo speciale, che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, è in simulcast su Retequattro e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie.

Previste le normali edizioni dei Tg Mediaset durante la giornata.