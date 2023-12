Al via a Dolce Roma Fest: è di scena il mondo della pasticceria

Al via a Dolce Roma Fest: è di scena il mondo della...

Sabato 25 e Domenica 26 novembre sarà il weekend più dolce della Capitale: si aprirà

il sipario su tutto quello che di bello e di buono l’universo dei dolci ha da offrire, due giornate ricche di imperdibili appuntamenti.

Sarà un evento che unisce i maestri della pasticceria e il pubblico di appassionati in un’atmosfera accogliente e informale che si svolgerà nelle magnifiche sale del Palazzo dei Congressi all’EUR. Molteplici assaggi per conoscere i dolci della tradizione e le golose interpretazioni dei pastry chef più noti dello Stivale, ma anche tanta formazione e momenti di dialogo per rimanere aggiornati sui nuovi trend di settore, senza trascurare il divertimento che rende questo percorso alla scoperta dei dolci ancora più piacevole.

“Abbiamo messo a punto un programma di attività ricco ed eterogeneo – commenta Giammarco Mineo, ideatore del format e con Elena Morabito e Giuseppe Cicconi nel board di Alcama, la società che cura l’organizzazione dell’evento – con l’obiettivo di far vivere un’esperienza quanto più immersiva possibile nel mondo dei dolci. I visitatori potranno osservare i grandi maestri pasticceri all’opera durante i cooking show, ma anche avvicinarsi alle tecniche e preparazioni con le masterclass che spaziano dall’abc della pasticceria al cake design, il tutto passando da un assaggio all’altro tra gli stand dei nostri espositori”.

Tra le tante attività Dolce Roma Fest mette al centro due contest che danno la possibilità a tutti i pasticceri di confrontarsi con alcune preparazioni dolciarie: tema miglior maritozzo per i professionisti, miglior torta al cioccolato e miglior torta decorata per i pasticceri amatoriali. Sarà una giuria tecnica a decretare i vincitori, svelati durante il festival, che riceveranno come premio un’esclusiva masterclass di pasticceria.

Un altro tra i tanti appuntamenti imperdibili è il Contest Ugly cake: l’inedito concorso social ideato dal team di DRF per celebrare non solo il meglio della pasticceria ma, in questo caso, anche le torte più brutte. Partecipare è semplice: basterà pubblicare la foto della propria torta (brutta) taggando le pagine social dell’evento. I primi 10 partecipanti avranno in regalo due biglietti d’ingresso all’evento e l’autore della torta più brutta vincerà un’esclusiva masterclass di pasticceria.

A Dolce Roma Fest non mancherà il momento dedicato alla colazione perchè i pasticceri del festival ogni mattina daranno un caloroso benvenuto agli ospiti con cornetti appena e straordinari cappuccini d’autore; non solo colazione però perché anche l’arte del gelato incontrerà i lievitati dolci e salati e il meglio della Mixology con un percorso a base di cocktail d’autore.

Ed inoltre, a Dolce Roma Fest andrà in scena Pastry Chef’s Secret, lo spazio Q&A che permetterà ai visitatori di conoscere le tecniche, gli abbinamenti, la scelta degli ingredienti e tutti i segreti della pasticceria, interfacciandosi direttamente con un mastro pasticcere che risponderà a tutte le domande del pubblico.

E per i più piccoli c’è il Pasticcio Miniclub, lo spazio dedicato a bambini e bambine con un programma ricco di attività: dal laboratorio mani in pasta, alla ludoteca, all’Educational Gioco del Latte a cura di Fattoria Latte Sano, fino all’area giochi, per imparare divertendosi con i propri genitori e gli altri giovani appassionati.

Spazio anche al cake design per realizzare dolci creazioni buone da mangiare quanto belle da guardare, insieme alle maestre dell’arte di decorazione che realizzeranno volti, fiori e personaggi natalizi in pasta di zucchero e colori alimentari.

Nutrita la lista dei pastry chef pronti a conquistare il palato del pubblico di Dolce Roma Fest, tra cui: Damiano Carrara, uno tra i pasticceri più amati d’Italia e grande interprete della pasticceria gluten free, sarà protagonista di due imperdibili show cooking; Loretta Fanella, celebre volto della pasticceria d’avanguardia, conquisterà il palato dei visitatori con lo show cooking sweet carbonara; Giuseppe Amato, tra i migliori 10 Pastry Chef d’Italia ed insignito di molti altri premi a livello internazionale, sarà protagonista del seminario sulla sostenibilità in pasticceria; Dario Nuti, Executive Pastry Chef del Rome Cavalieri Warldorf Astoria Hotel 5 stelle L, presenterà la sua rivisitazione dei cantucci e vin santo. E ancora, in questa due giorni ad alto tasso di gusto: Sara Papa, uno dei volti più talentuosi dell’arte bianca; Irene Tolomei, pastry chef del ristorante stellato Aroma e Salvo Leanza, gelatiere e maestro dei grandi lievitati, Andrea Fiori grande sperimentatore e innovatore in pasticceria sarà protagonista della masterclass Dolci senza lattosio e Alessandro Vassallo, coordinatore didattico dell’evento e docente di Italian Chef Accademy con i suoi show cooking dai sapori di Sicilia.

E ancora: Babbo Natale in painting con Mary Olana, sugar artist di fama internazionale che realizzerà un dipinto a mano su placca di zucchero; Francesca Minnella pastry chef di Madeleine con lo show cooking dedicato alla pasticceria francese; Lucio Forino, docente di alcune delle scuole più prestigiose d’Italia presenterà il Mignon d’autore; Stefano Ceccarelli, esperto di pasticceria austriaca eseguirà lo strudel tirato a mano e Anna Moroni, famoso volto televisivo della Prova del Cuoco, modererà alcuni interventi e sarà giudice nei contest amatoriali.

E tante altre masterclass di biscotteria, pasticceria salata, vegana e gluten free a Dolce Roma Fest per offrire una panoramica completa e golosa sulla pasticceria di ieri, di oggi e di domani.

ROMA DOLCE FEST, Palazzo dei Congressi – Piazza John Kennedy, 1, 00144 Roma

Giorni e orari di apertura:

Sabato 25 novembre ore 10.00 – 21.00

Domenica 26 novembre ore 10.00 – 21.00

Per info e ticket: www.dolceromafest.com – info@dolceromafest.com