All’Avv. Massimiliano Albanese il Premio Reggio Calabria 2023

Il Premio Reggio Calabria 2023 , istituito nell’ambito del Reggio Calabria Day per celebrare la fondazione di Rhegion una delle prime colonie greche fondate in Italia meridionale verso la metà dell’VIII secolo a.C. (intorno al 730 a.C.) da genti calcidesi e messeniche è stato conferito al noto l’Avv. reggino Massimimiliano Albanese, uno dei maggiori esperti in materia di d’affari internazionali che opera da molti anni tra l’Italia e l’Inghilterra per il costante impegno nella promozione della cooperazione economica e nello sviluppo di ESG investments, con un’attenzione sempre rivolta allo sviluppo dei territori meno privilegiati, nel mondo come in Patria.

Fondatore e Presidente dell’ APICES, l’Associazione Professionisti ed Imprese per la Cooperazione Economica e Sociale, che promuove nel mondo numerose iniziative di business eticamente orientato, Albanese, visibilmente emozionato per avere ricevuto il prestigioso riconoscimento nell’ambito di una manifestazione incentrata sulle eccellenze della società reggina, si è così espresso: “Sono particolarmente onorato da questo riconoscimento che la mia città ha voluto conferirmi; ringrazio di cuore il Presidente della Proloco di Reggio Calabria, l’amico Pino Tripodi, che da molti anni lavora con passione per le promozione del patrimonio storico-culturale ed artistico della città, con le sue enormi attrattive turistiche. Vivo lontano da questa terra meravigliosa ormai da lungo tempo ma, ogni volta che posso tornarci, è per me una grande gioia. Sono certo che le istituzioni locali sapranno operare nel modo migliore per il meritato riscatto di questa città e per il suo tanto atteso quanto meritato sviluppo”.

Classe 1981 l’Avv. Albanese, un reggino che ha saputo affermarsi, nel lavoro e nelle molteplici attività sociali e benefiche sulla base dei più autentici valori fondanti della società “meridionale” quali la solidarietà e l’accoglienza, la cultura classica e cosmopolita, il dialogo e la costruzione di ponti utilizzando le macerie dei muri abbattuti, è il managing partner di un affermato studio legale e tributario con sede principale nel quartiere Parioli a Roma. Attivo in molti campi del diritto e dell’economia, è anche un capace manager del c.d. “terzo settore”, oltre come presidente dell’ APICES ma anche quale Segretario Federale dell’UCI (Unione Consumatori Italiani) e Consigliere Superiore della Nobile Accademia Internazionale Mauriziana, con delega alle relazioni internazionali e diplomatiche.