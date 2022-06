All’Isola del Cinema in evidenza la Sezione “ Ops! Opere Prime e Seconde “

Partono dal 27 giugno le proiezioni della Sezione “ Ops! Premio Opera Prima e Seconda Lexus “ organizzate nell’ambito della 28ma edizione de L’isola del Cinema che si tiene tutti i giorni dalle 18, 00 alle 02.00 all’Isola Tiberina in Piazza San Bartolomeo all’Isola.

L’eccellente selezione di opere prime e seconde proposte dall’Isola del Cinema nella sezione “OPS! Premio Opera Prima e Seconda Lexus” inizia con Calcinculo di Chiara Bellosi (salvo rare eccezioni la giornata di OPS! sarà il lunedì) alle ore 21:30 in Arena Lexus e comprende film che sono passati per i maggiori festival del cinema nazionali e internazionali: Festival di Cannes, Mostra del Cinema di Venezia, Festival di Torino, Festival di Berlino, Toronto, Tribeca Film Festival, Trieste ecc… aggiudicandosi premi e riconoscimenti, non solo da parte della critica ma anche del pubblico.

Il concorso andrà avanti per tutto il periodo dell’Isola del Cinema e vedrà la premiazione per la Migliore Opera Prima o Seconda Lexus a fine Festival in una serata speciale dedicata al Premio OPS! a cura di una Giuria di Qualità oltre, ad un non meno importante, Premio del Pubblico. Le serate di OPS! saranno moderate da diversi rappresentanti del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – Gruppo Regione Lazio.

Tutte le proiezioni del Premio Opera Prima e Seconda Lexus saranno in italiano con sottotitoli in inglese per dare anche la possibilità al pubblico internazionale che frequenta l’Isola del Cinema di potere apprezzare il nuovo cinema italiano.

L’opera seconda di Chiara Bellosi, Calcinculo, vede una strepitosa interpretazione di Andrea Carpenzano nei panni di un trans Armando, in arte Armanda, che trascinerà nel suo mondo randagio e sregolato la quindicenne problematica e sovrappeso Benedetta. È vero che quando si cresce la vita, molte volte, ti prende a calci in culo ma è altrettanto vero che molto rapidamente la giostra può girare e arriva qualcuno che ci travolge facendoci volare talmente in alto da non volere più scendere. L’opera seconda della Bellosi è stata selezionata nuovamente (come la prima Palazzo di Giustizia) nella sezione Panorama del 72° Festival di Berlino.

Questo il programma della Sezione Ops! Premio Opere prime e Seconde:

ARENA LEXUS ore 21.30 | 27 GIUGNO, Calcinculo di Chiara Bellosi, in sala l’attore Andrea Carpenzano e l’esordiente Gaia Di Pietro, modera Francesco Di Brigida

ARENA LEXUS ore 21.30 | 4 LUGLIO, Piccolo corpo di Laura Samani, presente in sala insieme all’attrice Ondina Quadri, modera Anna Maria Pasetti

ARENA LEXUS ore 21.30 | 8 LUGLIO, Anima bella di Dario Albertini, modera Pedro Armocida

ARENA LEXUS ore 21.30 | 11 LUGLIO, Settembre di Giulia Louise Steigerwalt, modera Matteo Berardini

ARENA LEXUS ore 21.30 | 18 LUGLIO, Re Granchio di Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis, presenti in sala insieme all’attore Gabriele Silli, modera Francesco Crispino

ARENA LEXUS ore 21.30 | 25 LUGLIO, Marcel! di Jasmine Trinca, modera Chiara Nicoletti

ARENA LEXUS ore 21.30 | 1° AGOSTO, La notte più lunga dell’anno di Simone Aleandri, presente in sala insieme agli attori Ambra Angiolini e Massimo Popolizio

ARENA LEXUS ore 21.30 | 8 AGOSTO, La santa piccola di Silvia Brunelli