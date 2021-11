Ana Mena arriva in Italia con Musica Ligera, adattamento di Colapesce e Dimartino

ANA MENA ARRIVA IN ITALIA PER LA PRIMA VOLTA DA SOLISTA con “MÚSICA LIGÉRA”

Un’inedita versione in spagnolo della hit “Musica Leggerissima” di Colapesce Dimartino

Dopo essersi fatta conoscere e amare dal pubblico italiano collaborando con artisti come Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, ANA MENA sbarca in Italia per la prima volta in versione solista con “MÚSICA LIGÉRA” (Epic / Sony Music), un’inedita versione in spagnolo del grande successo “Musica Leggerissima”, presentato all’ultimo Festival di Sanremo da Colapesce Dimartino e diventato uno dei brani più ascoltati del 2021.

“MÚSICA LIGÉRA” sarà disponibile in digitale dalle ore 21.00 di giovedì 25 novembre e in rotazione radiofonica da venerdì 26 novembre.

Sempre dalle ore 21.00 di giovedì sarà online anche il video del brano, diretto da Willy Rodriguez e prodotto da The Panda Bear Show.

Ana Mena si sta affermando come una delle artiste più amate nella nuova scena pop e urban con un’importante allure internazionale grazie ai successi che sta ottenendo in America Latina, Francia e Italia, oltre che in Spagna. Ed è proprio nel suo paese d’origine che si è affermata non solo come cantante ma anche come attrice, prima recitando in programmi di successo sul piccolo schermo e poi conquistando anche il cinema dove ha debuttato con una parte nel film “La pelle che abito” di Pedro Almodóvar insieme ad Antonio Banderas.