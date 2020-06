Appuntamento speciale con #EPCC LIVE, il meglio della stagione

Tutto il meglio della stagione racchiuso in un’ora: domani, martedì 30 giugno, alle 21.15 su Sky e NOW TV, c’è il Best of di EPCC LIVE, con Alessandro Cattelan.

Nell’appuntamento di domani trovano spazio instant cult, interviste e gag da non dimenticare – o da recuperare – tra quelli andati in onda nel corso della stagione, momenti che hanno segnato le 12 puntate di questa annata della produzione Fremantle per Sky.

Una stagione che ha mantenuto la classica cifra stilistica di EPCC pur in un contesto non ordinario, seguendo e commentando quanto succedeva col suo tipico intrattenimento leggero, ragionato e legato all’attualità, che ha colto questo come spunto per i temi delle puntate.

Nel corso del Best of di domani (alle 21.15 su Sky Uno – canale 108, digitale terrestre canale 455 – in streaming su NOW TV, sempre disponibile on demand e su Sky Go, su smartphone, tablet e PC) torneranno, tra gli altri, le interviste sulla stretta attualità di questi mesi al leggendario frontman dei R.E.M. Michael Stipe e al regista Premio Oscar® alla carriera nel 2015 Spike Lee, gli incontri di Alessandro Cattelan con Geppi Cucciari e Luca Argentero, il viralissimo intervento di Charles Leclerc con la campagna di sensibilizzazione per la ricetta originaria della carbonara, la festa per l’anniversario del Triplete dell’Inter insieme a Ilaria D’Amico e a 9 degli eroi di quella squadra, l’applauditissimo monologo di Lella Costa sugli anziani e il Coronavirus

