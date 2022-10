Assegnato il Pallone d’Oro 2022: la cerimonia di premiazione in diretta su Mediaset 20 da Parigi

Lunedi 17 ottobre, alle ore 19,45, il canale telematico Mediaset 20 trasmetterà – in diretta dal Théâtre du Châtelet di Parigi – la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2022, quest’anno arrivato alla 66esima edizione.

Monica Bertini, con Massimo Callegari e Riccardo Trevisani saranno in studio per commentare l’evento e per commentare il quale è stata inviata nella capitale francese, direttamente dal red carpet, Monica Vanali per le interviste esclusive ai partecipanti e al vincitore.

Ben 30 le stelle in lizza per aggiudicarsi il premio individuale più prestigioso del calcio internazionale. I due recordman della classifica sono Lionel Messi, a quota sette, e Cristiano Ronaldo, con cinque. Nell’elenco figurano anche tre rappresentanti della Serie A: Mike Maignan, Rafael Leao e Dusan Vlahovic.

Il grande favorito dell’edizione è Karim Benzema, che nella scorsa stagione ha trascinato il Real Madrid alla conquista della 13esima Champions.

La lista completa dei finalisti, rivelata da France Football, periodico ideatore e organizzatore del premio, è composta da: Thibaut Courtois, Rafael Leão, Christopher Nkunku, Mohamed Salah, Joshua Kimmich, Trent Alexander-Arnold, Vinicius, Bernardo Silva, Luis Díaz, Robert Lewandowski, Riyad Mahrez, Casemiro, Heung-Min Son, Fabinho, Karim Benzema, Mike Maignan, Harry Kane, Darwin Núñez, Phil Foden, Sadio Mané, Sébastien Haller, Luka Modrić, Antonio Rüdiger, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Dušan Vlahović, Virgil van Dijk, João Cancelo, Kylian Mbappé, Erling Haaland.

Nella stessa serata vengono inoltre assegnati il Pallone d’Oro femminile, il Trofeo Kopa e il Trofeo Yashin, rispettivamente riservati alla Migliore Calciatrice del Mondo, al Miglior Giocatore Under-21 e al Miglior Portiere.

L’evento è trasmesso anche in live streaming su Sportmediaset.it.