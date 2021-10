Associazione Ariadne ( Teatro A ) coinvolge le periferie della Capitale con letture di Dostoevskij

A conclusione del laboratorio letterario-teatrale dedicato al romanzo di F.M. Dostoevskij “Delitto e Castigo” tenutosi a Roma nel Quartiere Tor di Mezzavia, venerdì 15 ottobre alle ore 18.00 è prevista la lettura drammatizzata “A proposito di Dostoevskij e di Delitto e Castigo” (in diretta streaming sui canali social dell’Associazione Ariadne-Compagnia Teatro A – info e prenotazione a info.ariadneteatroa@gmail.com).

Letteratura che diventa teatro. Letteratura-teatro come laboratorio per adulti e giovani (15+), come coinvolgimento delle periferie (al centro delle periferie) e dei giovani, che si apre ad altre espressioni artistiche e diventa multimediale e social: è questa la proposta (la sfida) polivalente che si è data l’Associazione Ariadne – una delle realtà teatrali maggiormente impegnate in attività formative, divulgative e di ricerca – con il progetto “Teatro Letterario”, realizzato con il contributo della Regione Lazio.

A curare la rassegna “Teatro Letterario”, i laboratori di letteratura-teatro e la regia della lettura drammatizzata e multimediale in scena venerdì 15, è Valeria Freiberg, artista ricettiva ed eclettica, che si è formata a Mosca proprio studiando i grandi autori della letteratura e del teatro russo (Dostoevskij, Tolstoj, Pasternak, Čechov).

“Delitto e Castigo – spiega la regista – è un grande romanzo di sopraffazione e di espiazione, viaggio nell’Io, dominio della psiche. Ma è anche e soprattutto un inno all’etica. Ai ragazzi insegniamo che agire moralmente è un imperativo interiore. Prima della legge degli uomini, ancor prima di quella di Dio, c’è la legge dell’Io. Il romanzo di Dostoevskij ha un’attualità sconvolgente che ritroviamo nella cronaca di tutti i giorni”.

“Dostoevskij – prosegue – non è lontano, ma ci appartiene, è Roma oggi. Un’opera come ‘Delitto e Castigo’ è un contenitore di idee e di tesori culturali che ci circondano e che indubbiamente, grazie al teatro, si comprendono molto di più. Abbiamo deciso di arricchire le letture drammatizzate con una serie di composizioni video (attori, musica, immagini, le parole di un grande autore, ma anche rumori delle strade romane, suoni delle periferie, visi dei passanti. Insomma, tramite il teatro e la letteratura si può raccontare anche Roma, la città in cui viviamo, in modo più sentito, più ravvicinato”.

“Teatro Letterario sostanzialmente – conclude Valeria Freiberg – è un’operazione di avvicinamento: dei giovani alla letteratura ed al teatro (formandoli, coinvolgendoli, appassionandoli), del centro di una metropoli alle periferie, del teatro come spazio.