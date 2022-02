C’era una volta Karlsson al teatro Cometa Off per la domenica di Carnevale

C’era una volta Karlsson al teatro Cometa Off per la domenica di...

In occasione della domenica di carnevale, il 27 febbraio alle ore 11,00, torna in scena al teatro Cometa Off, la famosa favola per bambini “ C’era una volta Karlsson “ ispirata al testo della scrittrice svedese Astrid Lindgren, con allestimento e regia curati da Valeria Freiberg, che ha all’attivo molteplici adattamenti di pièce per ragazzi e bambini.

In palcoscenico due degli attori della Compagnia Teatro A, Andrea Stefani e Tomas Acosta.

Karlsson abita a Stoccolma, in una casetta su un tetto. Ha un’elica sulla schiena e la capacità di volare in alto. Averlo per amico è una fortuna. È un giovane particolare. Ha un’anima vivace e sbarazzina. È timido e affettuoso, anche se – come tanti bimbi – fa molti capricci. È impossibile non volergli bene.

A corredo della rappresentazione musiche ed atmosfere fiabesche in cui i bimbi possono immergersi, come in una pioggia di coriandoli colorati.