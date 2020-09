“Che tempo che fa” diventa maggiorenne e festeggia, in una edizione rinnovata, con Luigi Di Maio, Anthony S. Fauci e Jerusalema

Domenica 27 settembre riprende “ Che tempo che fa “, la popolare trasmissione condotta da Fabio Fazio; questo è il diciottesimo anno e Rai3 intende festeggiare alla grande con un canovaccio di alta statura.

Confermatosi il programma più social della tv italiana con oltre 15 milioni di interazioni anche nel periodo estivo, torna su Rai3 dopo i successi su Rai1 (2017-2019, media d’ascolto di 4 milioni di spettatori) e su Rai2 (2019-2020, media d’ascolto di 2,3 milioni di spettatori) in una nuova formula divisa in 3 parti: dalle ore 20.00 Che Tempo Che Fa – Anteprima, spazio dedicato all’attualità e all’informazione culturale; a seguire, dalle 20.35, Che Tempo Che Fa dove, all’interno di una formula rinnovata soprattutto nel ritmo e nella redazione Studio. Saranno ospiti della trasmissione: il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, in e, esclusiva diretta tv, il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases Anthony S. Fauci.

Inoltre, ed in esclusiva per la prima volta alla tv italiana, in collegamento da Joannesburg, il producer Master KG e con la hit mondiale la cantante Nomcebo Zikode con il suo mondiale “Jerusalema”; e poi Roberto Burioni, Virginia Raffaele, Diletta Leotta,Aldo Baglio, Fabio Rovazzi, Nello Scavo,Andrea Rizzi, Giovanna Botteri e gli inviati Rai Iman Sabbah e Marco Varvello

A chiudere la serata, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz e gli ospiti Diletta Leotta, Fabio Rovazzi e Aldo Baglio.