Claudio Cecchetto, Il Volo e Pascal Vicedomini animano “ Felicità “ il 19 agosto su Rai2

Sarà ambientata in quel di Riccione, città del divertimento per antonomasia, la puntata di ” Felicità – la stagione dell’amore ” il talk show di Pascal Vicedomini che il prossimo 19 agosto andrà in onda su Rai2.

La trasmissione, giunta alla sua terza puntata nel 2023 ed al suo quarto anno di programmazione, avrà stavolta come special guests Claudio Cecchetto, i giovani tenori de “ Il Volo “ e l’attore Andrea Roncato oltre ad Amadeus e Fiorello, questi ultimi due “ scoperti dallo stesso Cecchetto.

Dopo la consegna dell’ Ischia Award avvenuta appena un mese fa in occasione della 21esima edizione di Ischia Global Fest”, ha dichiarato Vicedomini, ” in questa nuova puntata del mio programma, ho voluto esaltare la figura di d.j Cecchetto, un artista che ha segnato la formazione musicale di tanti giovani “ talenti nascosti “ italiani “; lo stesso Vicedomini ha evidenziato come nel corso della trasmissione grande visibilità verrà riservata anche a ” Il Volo” , il trio musicale noto in tutto il mondo e costituito dai tre giovani “moschettieri” Gianluca, Ignazio e Piero che interverranno con il loro manager Michele Torpedine; ricordiamo al riguardo che il trio di tenori venne lanciato artisticamente negli USA grazie dal leggendario maestro Tony Renis, che credette in loro fin dagli albori “.

A completare il programma di intrattenimento del 19 agosto, la rubrica sul cinema di Soleil Sorge con il maestro Enrico Vanzina, la rubrica sul benessere a cura del professore Pietro Lorenzetti oltre ad un contributo sulla formazione dei giovani e sulle problematiche finanziarie delle famiglie italiane a cura di Caterina Milicchio.

Tra gli altri ospiti della puntata di sabato 19 agosto il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, il maestro Leonardo De Amicis per la Festa della Perdonanza Celestiniana di L’Aquila, il cantautore Erminio Sinni ed i manager Antonio Valitutti (Intesa Sanpaolo), Alfonso Lo Vito (eCampus) e Giovanni Acampora (Givova)