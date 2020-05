Con la possibile ripartenza del campionato di calcio Italia1 riprende la trasmissione di “ Pressing Serie A “: due puntate a settimana, la domenica sera in seconda serata ed in occasione di ogni turno settimanale del Campionato di calcio: highIights, gol, immagini e commenti in studio.

Mediaset seguirà i match con i programmi informativi, con i servizi nei telegiornali e soprattutto con tutti gli aggiornamenti di SportMediaset.it.

Una nuova formula editoriale è anche prevista per “ Tiki Taka “, la nota trasmissione televisiva già condotta da Pierluigi Pardo che, per il momento, non ripartirà in coincidenza della ripresa della Serie A.

