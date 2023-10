Consegnati i premi “Women for Women against Violence – Camomilla Award”

E’ un evento essenzialmente ed unicamente dedicato a non far dimenticare due grandi problemi del nostro secolo: quello della violenza in genere, particolarmente sulle donne, e quello della prevenzione del tumore al al seno e delle parti ginecologicamente interessate alla procreazione che ormai da diversi anni rinnova l’interesse del pubblico e delle istituzioni sull’argomento che fa riferimento al fiore di Camomilla che simboleggia la forza e la solidarietà e che in fitoterapia viene utilizzato aiutare le piante malate a guarire.

La giornalista Donatella Gimigliano, un cuore grande così, ha ideato e promosso questo evento, registrato per la tv e che sarà mandarlo in onda in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, il prossimo giovedi 25 novembre alle 17 su Rai2 che si è svolto nella prestigiosa location dell’Auditorium dell’Istituto Massimo di Roma a cura della stessa Gimigliano che, insieme a Fabrizio Silvestri e Cristina Monaco, hanno realizzato per evidenziare i percorsi di rinascita di quelle donne che, ferite da una violenza fisica perpetrata ai loro danni o da un tumore non smettono mai, con immenso coraggio, di combattere, silenziosamente ma con una costanza tale che spesse volte riescono anche a vincere quell’aspro dolore che inizialmente le assale.

Si è trattato di un evento, presentato da Arianna Ciampoli e Beppe Convertini, che non ha né precedenti né similari, tale che finanche le Istituzioni ormai sono divenute sensibili agli argomenti e che il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, il Ministero della Cultura, il Comitato Unico di Garanzia MIC, la RAI, la Regione Lazio, il Comune di Roma, l’Unicef, la Croce Rossa Italiana e la LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) volentieri patrocinano.

Dopo un cocktail dinner , realizzato con prodotti eccellenti del territorio laziale e offerto in collaborazione con Coldiretti Lazio e la scuola alberghiera I.P.S.E.O.A., lo spettacolo ha avuto inizio con una bella esibizione del cantautore Antonio Maggio che ha eseguito il il brano “La faccia e il cuore” accompagnato da due straordinari dancers: Samuel Peron e Veera Kinnunen.

Diversi personaggi, anche molto noti, hanno raccontato le loro esperienze, da Patrizia Mirigliani che ha raccontato il suo incontro con “ quell’intruso che conosco bene” a Nicolò Maja, giovane orfano del femminicidio che viene costantemente affiancato dai due nonni Giulio e Ines ai quali per “la dolcezza con cui si prendono cura del nipote” è stato consegnato un Camomilla Award di cioccolata realizzato dal maestro cioccolatiere Lorenzo La Civita: ha consegnato il premio il Presidente della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, Andrea Tiberti; Nicolò si è raccontato in una commovente lettera alla mamma Giulia e alla sorella Stefania dal titolo “Vi amavo immensamente, ma non ve lo potrò mai più dire” letta da Niccolò Agliardi.

E poi stata la volta di una vera e propria combattente che ha saputo trasformare il problema della sua malattia in una opportunità di creatività, Antonietta Tuccillo, che divenuta nel frattempo una apprezzata stilista di moda: la sua storia “ La mia seconda vita “ è stata letta dalla bravissima attrice Giorgia Trasselli; due testimonials particolari affiancano ora il brand della Tuccillo: l’attore italo-londinese Ottaviano Blitch e la Miss Italia 2022, Lavinia Abate. Ad Anonietta è stato consegnato il riconoscimento “Un sorriso per Elena”, un concreto contributo istituito dalla famiglia di Elena Augello, scomparsa pochi mesi fa a 40 anni, a sostegno di una paziente oncologica in difficoltà.

Nel corso della serata è stato anche evidenziato da Carolina Marconi il tema dell’oblio oncologico che interessa oltre 900 mila persone soltanto in Italia le quali, guarite da un tumore trovano ora difficoltà nell’accesso ad alcuni servizi, all’assunzione di mutui e prestiti, nella stipulazione di assicurazioni e nell’adozione di figli; Beatrice Lorenzin ed Ezio Bonanni, editore del “ Giornale della Salute “ hanno trattato l’argomento insieme alla Marconi ricordando che un ramo del parlamento ha già approvato un progetto di legge al riguardo.

Filomena Lamberti, sfregiata con l’acido dal marito cui aveva ribadito la sua volontà di separarsi ha raccontato al pubblico quella che è ora la sua rinascita psico-fisica: grazie alle cure di Biodermogenesi applicatele dal prof. Claudio Urbani ha evidenziato come, grazie anche all’importante contributo raccolto dalla testata “La 27 Ora” del Corriere della Sera, la sua salute psico fisica sta migliorando di molto; la stessa Lamberti ha consegnato il premio a Giuseppe Di Piazza, responsabile della redazione romana del giornale che concretamente la aiuta.

Il premio, una scultura realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, storico partner dell’evento, è stato inoltre consegnato alla giornalista sportiva Greta Beccaglia, al conduttore televisivo di “ TV Talk “Massimo Bernardini, alla conduttrice televisiva, Samantha De Grenet, a Daniele Angelo Giarratano ed a Gianfranco Natelli dell’Arma dei Carabinieri che insieme al collega Daniele Angelo hanno potuto salvare una donna interpretando il suo segnale di aiuto evidenziato con il pollice della mano destra sovrastato dalle altre dita e che è ora diventato una specie di. segnale internazionale di SOS, a Massimo Martinelli, Direttore de il Messaggero, oltre che alla straordinaria vocalist Silvia Mezzanotte; è stato anche consegnato alla trasmissione televisiva di Mediaset “Le Iene”, rappresentata da Nina Palmieri e Filippo Roma.

La serata è stata musicalmente accompagnata dall’eclettico violinista elettrico Andrea Casta, ormai superconosciuto per il suo archetto luminoso, il quale ha affiancato la vocalist Serena Menarini, la conduttrice Francesca Ceci, il flautista Giuseppe Mario Finocchiaro, lo showman e imitatore Antonio Mezzancella.

Diverse le personalità presenti in sala che hanno consegnato i premi: dalla sottosegretaria al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni al responsabile della redazione romana di Avvenire, Danilo Paolini, il Direttore di Giornalisti Italia, Carlo Parisi, l’editore del Gruppo GMP Periodici, Stefania Pilera, il Direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni.

La realizzazione dell’evento è stata possibile grazie al sostegno di Main Sponsor: Acaia Medical Center; Top Executive Partner: Stim Tech Group, Domenico Di Crescenzo – Senior Private Banker Banca Mediolanum; Executive Charity Partner: Banca Generali, Michele Affidato, Medical Biohacking Suite; Charity Partner: Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, Miamo, ASM GROUP Allestimenti, 4L Collection Hotel, Quenty Rent, Monethica, Regliss Profilo Italiano, Casale del Giglio, Enosis, Domodimonti; Partner: H501, Aesse Video, Radiotaxi 6645, Inprinting, Mix Art, Caffo, Roma Virtuale, Arte Grafica, Safety Consulting, Brain On Strategy, Volocom, FDM Logistic e services, Figec, Mozzicarelli ferramenta, Cavallucci; Donors: BCC Roma, E. Marinella, Unaprol, Mp Assicura, Fonte dei Medici, Angela Codastefano. Media Partner: Giornalisti Italia e Oltre.

Al termine dell’evento degustazione di prelibatezze dolciarie preparate da “ Nonna Vincenza “ del notissimo Paolo Pistone.