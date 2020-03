Il celebre gruppo LEGO strizza l’occhio al design progettando nuovi set per gli adulti, da aggiungere alla tanto amata serie Star Wars™.

I fan della saga potranno coì mostrare la loro lealtà verso l’Impero e le abilità di costruttori con la nuova collezione a tema LEGO® Star Wars con i caschi da esposizione spaziali di Boba Fett, dello Stormtrooper™ e del TIE Fighter Pilot™.

Progettati per sfidare i masterbuilder Jedi, i nuovi modelli offrono un’esperienza di costruzione spettacolare per gli adulti, ricreando perfettamente le forme iconiche e i dettagli originali dei caschi intergalattici preferiti con i mattoncini LEGO System. Terminata la missione, i modelli sono dotati di supporti su misura e targhetta con il nome del personaggio per esporli in casa, in ufficio o in qualsiasi galassia!

Ispirati ai leggendari personaggi “cattivi” dei film della serie Star Wars™, i nuovi modelli build-to-display, che potranno essere preordinati in anteprima dal 18 marzo online su LEGO.com rispetto al lancio del 19 aprile sono:

LEGO® Star Wars™ Casco di Stormtrooper™ – ricrea uno Stormtrooper con questo straordinario modello alto 18 cm per poi mostrarlo come omaggio alle “forze di terra” dell’Impero.

LEGO® Star Wars™ Casco di Boba Fett – rendi omaggio al leggendario cacciatore di taglie ricreando il maestoso modello da 21 cm del casco Mandalorian.

LEGO® Star Wars™ Casco di TIE Fighter Pilot™– Ricrea la sagoma dell’elemetto TIE pilot con i mattoncini LEGO, un modello alto 18 cm che riscuote il consenso dell’Impero.

Questi set vanno ad aggiungersi alla tanto amata serie LEGO® Star Wars™ del Gruppo LEGO che continua a unire gli appassionati di tutte le età in tutto il mondo.

Al riguardo Jens Kronvold Frederiksen, LEGO® Star Wars™ Design Director, ha dichiarato: “La galassia di Star Wars™ continua a offrirci infinite opportunità per ricreare scene e personaggi della Saga usando i mattoncini LEGO. I nuovi caschi LEGO® Star Wars™ sono una sfida di costruzione: abbiamo utilizzato solo pezzi LEGO già esistenti per riprodurre le sagome iconiche e i colori dei famosi copricapo mostrando le infinite possibilità del gioco LEGO System.”

“Sin dall’inizio, i caschi sono sempre stati un elemento fondamentale nell’iconografia di Star Wars, contribuendo a definire alcuni dei personaggi più importanti della galassia,” ha affermato Derek Stothard, vice president of licensing di Lucasfilm. “La scelta di riprodurli in mattoncini LEGO è apparsa fondamentale. E’ sempre divertente lavorare con il Gruppo LEGO per creare prodotti nuovi, coinvolgenti e stimolanti per i costruttori di tutto il mondo. Siamo entusiasti di aver creato questi set di caschi LEGO Star Wars per i nostri fan, incluse le nuove confezioni.”

I nuovi caschi LEGO® Star Wars™ build-to-display sono l’esempio di come il Gruppo LEGO miri a ispirare i fan di tutte le età per costruire, ricostruire ed entusiasmarsi per la realizzazione in sé. I nuovi set LEGO® Star Wars LEGO sono i primi prodotti a essere pensati per gli adulti (18+) e a essere lanciati con una nuova confezione elegante che riflette il sofisticato processo creativo.

Tutti i nuovi prodotti del Gruppo LEGO per gli adulti saranno caratterizzati da un nuovo design elegante e minimalista, da confezioni dedicate, istruzioni per la costruzione e contenuti esclusivi.

Genevieve Capa Cruz, Audience Strategist at the LEGO Group, ha commentato: “Da generazioni, bambini e adulti usano il gioco LEGO per sfidarsi in modo creativo e nel mondo milioni di appassionati adulti ci ispirano giorno dopo giorno con le loro creazioni pazzesche.

“I fan adulti sono alla ricerca di sfide relative le loro passioni o interessi e molti desiderano esporre i modelli, terminate le opere. Il nuovo packaging elegante riflette il processo di costruzione sofisticato LEGO e differenzia chiaramente i set che si rivolgono agli adulti da quelli dedicati ai giovani appassionati. Il design di diversi prodotti inoltre prenderà spunto dai film, dallo sport o dagli hobby preferiti dei nostri fan più maturi così da poterli facilitare nella scelta entusiasmandoli mostrando con orgoglio le loro creazioni.”

Commenti

commenti