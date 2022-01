Da Macao a Las Vegas: le mete più celebri simbolo del gioco

Il settore delle sale da gioco, pur essendo ormai diffuso in quasi tutto il mondo, ha vissuto negli anni uno sviluppo particolare in alcune città, poi diventate molto note anche per l’ampia possibilità di partecipare a diversi tipi di attività ludiche. Questi luoghi, in un modo o nell’altro, sono diventati dei veri e propri simboli del gioco d’azzardo: oggi vi presenteremo quelli più celebri. I grandissimi appassionati del gioco si dirigono soprattutto a Las Vegas o a Macao, vere e proprie capitali del settore. La prima è considerata il cuore del divertimento, dello shopping e del gioco d’azzardo legalizzato. Sul territorio sono presenti centinaia di sale da gioco, che consentono celebri giochi di casinò, come le slot che possono essere giocate online . Per diventare a tutti gli effetti un membro di un casinò, solitamente è necessario presentare un documento valido per l’accesso. La meta è appetibile per molti, tanto da posizionarsi al quinto posto tra le città più visitate al mondo.

Discorso simile per Macao, città cinese la cui economia dipende fortemente dal gioco d’azzardo. I titoli in Borsa legati al business, alla fine del 2021, sono crollati. La Cina, infatti, ha portato avanti una netta stretta sul gioco d’azzardo , arrestando, dopo più di due anni di indagini, il re dei casinò di Macao: Alvin Chau. Alle due città appena menzionate, se ne aggiungono altre fortemente caratterizzate dal gioco d’azzardo. Paradossalmente, una delle città meno conosciute per il gioco è anche un vero e proprio paradiso del settore: San Josè, in Costa Rica. Sul territorio sono presenti poco più di 30 sale da gioco, ma i turisti, considerata anche la bellezza del territorio, si dirigono molto volentieri in questa particolare meta del Centro America.

Una delle più grandi concorrenti di sempre di Las Vegas è Reno, città statunitense situata nello stato del Nevada. Qualche decennio fa veniva considerata la capitale numero uno del divertimento, negli anni successivi la crescita e la popolarità di Las Vegas ha nettamente schiacciato quella di Reno, che resta comunque un centro importante per il gioco. La città dell’amore è anche una delle città europee con il più alto tasso di partecipazione alle attività ludiche. Di chi parliamo? Ovviamente di Parigi, in Francia. I casinò presenti sul territorio parigino non sono tantissimi, ma quei pochi che ci sono attirano turisti e giocatori d’azzardo provenienti da tutto il mondo.

Torniamo negli Stati Uniti, questa volta a Los Angeles. Quest’ultima non è famosa in particolar modo per il gioco d’azzardo, ma in realtà nasconde diversi casinò e diverse piccole sale da gioco in grado di coinvolgere un grande numero di giocatori. I Commerce Casinò e i Bicycle Casinò, inoltre, sono due case che nel settore del gioco hanno conquistato una certa popolarità. L’ultimo luogo estero di cui vi parliamo oggi è Singapore, dove il gioco d’azzardo non passa esattamente in ultimissimo piano. Le strutture presenti a Singapore, in questo senso, ricordano molto quelle di Macao. Infine, vale la pena menzionare le “capitali” italiane, le sedi di storiche sale. Su tutte Sanremo e Venezia.