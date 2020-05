Donazione dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio al Comune di Gaeta per la realizzazione di un centro diagnostico per emergenze Covid-19

Il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, venuto a conoscenza delle intenzioni del Sindaco di Gaeta, Cosimo Mitrano, di istituire in quel Comune un Centro Diagnostico Specializzato nell’affrontare l’emergenza Covid-19, in accordo con la ASL di Latina competente per territorio, ha donato una ingente somma a nome dell’Ordine Costantiniano Charity, Onlus dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, considerato uno dei più antichi ordini cavallereschi.

Il Centro sorgerà presso l’ex ospedale “Mons. Di Liegro” di Gaeta, città particolarmente cara al Principe che, al riguardo ha dichiarato che “…la raccolta fondi che ho deciso di lanciare per il contrasto alla diffusione del covid-19 nelle zone con meno risorse pone la diretta attenzione alle necessità espresse dai territori – spiega il Principe Carlo di Borbone, fondatore della Onlus, nata con la finalità di pubblica utilità e solidarietà sociale, ed in particolare di attività di beneficienza e assistenza ospedaliera, che sottolinea – “con la Fase 2 della pandemia la nostra attenzione, in questa circostanza, si è rivolta alla realizzazione di un ambizioso progetto che consentirà ad una vasta popolazione residente nel comprensorio della Città di Gaeta di beneficiare di una struttura utile ed innovativa. In particolare abbiamo apprezzato il progetto di istituire un Centro di Diagnostica specialistica sottopostoci dal Sindaco Cosmo Mitrano in accordo con la ASL di Latina, per la possibilità di tutelare maggiormente la salute di tutta la popolazione, garantendo una pronta prognosi di pazienti potenzialmente affetti da Covid-19 con macchinari di ultima generazione lasciando al contempo sul territorio un miglioramento complessivo delle infrastrutture rispetto alle esigenze dei cittadini”. “Questo contributo – conclude il Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie – consolida ulteriormente lo storico e vivo legame d’affetto tra la mia Famiglia e la città di Gaeta facendo nostre le sue ambizioni”.

Con una sua una nota di ringraziamento il Sindaco Cosimo Mitrano ha “…inteso rivolgere un sentito ringraziamento al Principe Carlo di Borbone per il suo gesto e per il suo sostanziale contributo finalizzato alla raccolta fondi del costituendo centro diagnostico “Mons. Di Liegro”, un’attenzione che contraddistingue Sua Altezza Reale e che consolida inoltre quel profondo legame storico, culturale e affettivo che è sempre vivo e indissolubile tra la dinastia dei Borbone e la «Fedelissima» città di Gaeta”.

