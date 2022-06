Doppio opening act per Andrea Casta ed Ivanix ai concerti di Vasco Rossi al Circo Massimo di Roma

150 mila spettatori per le tappe capitoline del Komandante nel suo tour “ Vasco Live 2022 “ hanno applaudito Andrea Casta con il suo celebre archetto luminoso ed il Dj Ivanix che sono stati tra i protagonisti del set live al Circo Massimo di Roma.

Dopo il debutto all’Auditorium Parco della Musica del suo tour teatrale “The Space Violin – visual concert”, Casta aggiunge così un nuovo prestigioso traguardo conquistando la platea del più grande rocker italiano.

Nelle due date, entrambe sold out, il musicista, sul palco insieme a Ivanix, che già era stato protagonista dell’opening act dello storico Modena Park del 2017 davanti a 230mila spettatori, hanno infiammato il pubblico del Komandante che ha realizzato il più grande successo della ripresa dei grandi concerti dal vivo e che, con il suo tour, già a fine giugno avrà raggiunto centinaia di migliaia di fan in tutta Italia.

“Voglio ringraziare Vasco Rossi – dichiara – perché si è dimostrato generoso e disponibile nell’affidarci il compito di scaldare il pubblico dei suoi concerti romani, in un luogo iconico come il Circo Massimo”. “Non era scontato il risultato di fronte ad un intero popolo in attesa del loro Komandante – precisa- ma nelle due date, insieme all’amico Ivanix, abbiamo dimostrato quanto il violino, nella mia rielaborazione, sia coinvolgente e potente anche per le grandissime platee”. “Grazie anche a Willy Marano Group, Live Nation, Giamaica Management e all’avv. Vittorio Costa – aggiunge il violinista – perché in uno spettacolo così complesso nell’organizzazione e nella logistica non hanno voluto rinunciare ai momenti live di apertura dedicati alle migliaia di fan che per tutto il giorno hanno atteso il loro idolo sotto il sole”.

Casta e Ivanix condividono le origini bresciane e questa non è la loro prima collaborazione, oltre a club e Festival, si sono esibiti in alcune date della Coppa del Mondo di Sci.

Il tour estivo di Andrea proseguirà in tutta Italia e lo vedrà protagonista di una serie di concerti acustici all’Alba sulle Alpi, il primo il 29 luglio a La Villa in Alta Badia, in Alto Adige e a seguire il 5 agosto a Ponte di Legno Tonale, tra Lombardia e Trentino.