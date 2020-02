La Maison romana “ La Vie en Blanc “, storica Maison Capitolina, è stata la protagonista del primo appuntamento wedding dell’anno 2020.

Le sue eleganti creeazioni hanno fortemente caratterizzato l’evento svoltosi nella favolosa cornice di Villa Dino, una splendida location nel cuore dell’Appia Antica ( la regina viarum dei nostri progenitori ) che ha fatto da richiamo per una enorme quantità di futuri sposi.

Già dalle prime ora di una bellissima mattinata romana giornalisti ed ospiti hanno affollato gli eleganti spazi della meravigliosa struttura gestita con elegante professionalità, impeccabile puntualità da Carla Palombi che ha saputo imprimere all’evento la caratteristica della straordinarietà.

I saloni e il giardino della splendida dimora hanno visto sfilare, nonostante il blocco della circolazione automobilistica, in vari momenti della giornata, gli abiti dell’Atelier di Viale delle Milizie che hanno trovato una naturale collocazione in questi spazi con i quali condividono eleganza e sobrietà: abiti nati dalla creatività di Giorgia Albanese, giovane imprenditrice che perpetua una tradizione familiare nella moda, a capo di una filiera sartoriale completamente made in Italy. In questa affascinante impresa è coadiuvata dalla fashion designer Daniela di Francesco, vicepresidente di Federmoda, istituzione che ha individuato in lei un punto di riferimento di eccellenza nella moda Capitolina. Attenzione confermata dalla presenza alla manifestazione di David Sermoneta, Presidente di Federmonda e di Confcommercio Centro Storico di Roma che ha testimoniato, con il suo prezioso intervento, la grande considerazione per il percorso della Maison Capitolina.

Gli ospiti hanno così potuto percorre il viale d’ingresso alla splendida villa, soffermandosi sull’eleganza delle strutture, degli allestimenti e delle mise en place realizzate in collaborazione con Colorcotto; Carla Palombi, anche in questa occasione, si è avvalsa di partner d’eccezione come Gourmade, che ha deliziato i palati degli ospiti con straordinari piatti preparati all’istante e prelibatezze gastronomiche di altissimo livello, abbinate, per l’occasione ai vini della cantina Cincinnato.

Nei locali suggestivamente illuminati da Welight, gli ospiti si sono divertiti facendosi immortalare dal caricaturista Il Genio delle Feste e fotografandosi con Party Photoboot mentre gli scenografici allestimenti di Ceccotti Flowers hanno impreziosito gli eleganti ambienti arredati da Ele Light, nei quali i numerosi ospiti sono stati accolti dalle gradevoli armonie di Roma Party Service mentre sfilavano le modelle fotografate da Video Studio Roberto Marchionne.

In particolare, le future spose intervenute alla manifestazione, estasiate dalla bellezza delle creazioni de La Vie En Blanc Atelier, hanno ascoltato i suggerimenti di Simone Amaro Make Up sotto lo sguardo amorevole degli uomini che hanno apprezzato l’eleganza degli abiti di Carosi. I professionisti di Azeta Studio Fotografico immortalavano le coppie di modelli mentre le luci del tramonto avvolgevano romanticamente questa meravigliosa struttura, Pirofantasy mandava in scena uno spettacolo di fuochi d’artificio, illuminando ed esaltando la bellezza degli ampi spazi esterni di questa autentica oasi verde, della scenografica piscina, delle fontane e dei giochi d’acqua evidenziati dalla suggestiva illuminazione, romanticamente protagonista con il calare del buio.

