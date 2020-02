Effetto #coronavirus Rinviata l’uscita in sala prevista per il 27 febbraio a data da destinarsi del film VOLEVO NASCONDERMI di Giorgio Diritti con protagonista Elio Germano nel ruolo del pittore Toni Ligabue.

Il film, prodotto da Palomar c on Rai Cinema, è stato recentemente accolto con grande entusiasmo al 70° Festival Internazionale del Cinema di Berlino, dove è stato presentato in Concorso.

VOLEVO NASCONDERMI sarà distribuito da 01 Distribution.

