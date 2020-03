Effetto coronavirus: Stop alle riprese del film “Sul più bello” a Torino

Data la necessità non rinviabile di adottare misure precauzionali per contenere il più possibile il diffondersi del coronavirus, in ottemperanza alle direttive del Governo, sono sospese le riprese del film Sul più bello, iniziate a Torino.

Il teen dramedy è prodotto da Eagle Pictures e diretto da Alice Filippi, l’uscita in sala è prevista per settembre 2020.

Nel cast anche Giuseppe Maggio (Baby) ed Eleonora Gaggero, autrice anche dell’omonimo libro in uscita a giugno edito da Fabbri

Le riprese di “Sul più bello”, erano iniziate lo scorso 6 marzo, si tratta di un teen dramedy prodotto da Eagle Pictures e diretto da Alice Filippi, sua opera prima dopo la realizzazione del documentario ’78 – Vai piano ma vinci – nominato ai David di Donatello 2018 – e l’esperienza di aiuto regista per molti celebri cineasti internazionali e italiani, tra cui Ron Howard (Inferno), Sam Mendes (Spectre), Carlo Verdone (Sotto una buona stella, Posti in piedi in paradiso, Io, loro e Lara), Giuliano Montaldo (L’industriale), Mario Martone (Noi credevamo) e Giovanni Veronesi (Italians). Il film nasce da un soggetto di Roberto Proia (Come non detto), che ha scritto la sceneggiatura con Michela Straniero.

Sul più bello racconta la storia della giovanissima Marta (Ludovica Francesconi), tanto simpatica quanto bruttina, che dalla nascita soffre di una rara malattia genetica. Nonostante tutto, Marta è la ragazza più solare che abbiate mai conosciuto. Carattere travolgente ha fretta di fare tutto e subito. A 19 anni come ogni ragazza della sua età sogna il grande amore ma lei non è una che si accontenta e prima che la sua malattia degeneri vuole sentirsi dire “ti amo” da un ragazzo bello… il più bello di tutti. I suoi amici e coinquilini Jacopo (Jozef Gjura) e Federica (Gaja Masciale) sono la sua famiglia e ogni volta fanno il possibile per dissuaderla dal puntare troppo in alto. Finché ad una festa Marta vede Arturo (Giuseppe Maggio) bello, sicuro di sé e per lei completamente inarrivabile. In altre parole: la preda perfetta. Ma mentre i fedeli amici si preparano a gestire l’ennesima delusione, lei sente che stavolta le cose andranno in maniera diversa…

L’omonimo libro, che sarà pubblicato da Fabbri il prossimo giugno, è scritto dalla giovane autrice Eleonora Gaggero, coinvolta anche sul set, nei panni di Beatrice, rivale della protagonista.

L’uscita in sala di Sul più bello era prevista per settembre 2020, al momento non confermabile, girato in cinque settimane con il sostegno della Piemonte Film Commission.