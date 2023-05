Elio Sabia presenta “Vite Sospese”: appuntamento il 31 maggio a Napoli

Mercoledì 31 maggio 2023, alle ore 18,00 presso Ethos e Nomos a Napoli si terrà la

presentazione di “VITE SOSPESE”, metaromanzo e romanzo di formazione di

Elio Sabia, fisico e ricercatore napoletano che in età matura realizza un suo

desiderio giovanile, la passione per la narrativa sempre accantonata a causa delle

sue intense attività di ricerca scientifica.

“Vite sospese “descrive l’evoluzione dall’età infantile, adolescenziale, a quella

adulta del protagonista, dove non manca un finale a sorpresa. Sabia ci regala una

storia, racchiusa in un’altra storia, un’avvincente romanzo-scatola cinese e ci

dimostra come Scienza e Scrittura di romanzi, sono solo apparentemente

incompatibili, in quanto i due lati del cervello, l’emisfero sinistro, quello analitico,

e l’emisfero destro, quello della creatività, possono essere pienamente

interconnessi.

Si parlerà del mistero della vita in modo avvincente prendendo spunto dalle sue

numerose riflessioni. A discuterne con l’autore, la giornalista e scrittrice Daniela

Merola e Lucia Rea, figlia del nostro grande Domenico Rea. Modera Laura

Bufano giornalista ed operatrice culturale. Per le letture l’insostituibile attore

Lucio Allocca.