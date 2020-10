Emas 2020: luci puntate sull’Ungheria con David Guetta e la modella Barbara Palvin

Gli MTV EMAs di quest’anno saranno diversi da qualsiasi altra edizione perché verranno realizzati in diverse location tra cui Londra e, per la prima volta, anche in Ungheria partner ufficiale degli “MTV EMAs 2020”.

Il via alla manifestazione, alla quale parteciperanno 180 paesi, è previsto per il prossimo 8 novembre; per l’Ungheria è prevista la partecipazione della superstar David Guetta che sarà il protagonista di una esibizione girata nel suo paese e della modella Barbara Palvin che sarà la Corrispondente Speciale dal paese situato al centro dell’Europa continentale all’interno della Pianura panninica e che accompagnerà i fan in un tour dell’Ungheria, esplorandone i luoghi, l’architettura e le sue imperdibili attrazioni.

Il DJ e produttore di fama mondiale David Guetta, in nomination in due categorie – Best Electronic e Video for Good (David Guetta & Sia – Let’s love) – nella sua carriera è stato in nomination ben 14 volte, si esibirà su un palco costruito nella piscina del Széchenyi Bath, una delle più grandi e più belle vasche idromassaggio in Europa.

“Voglio davvero ringraziare MTV per avermi invitato” ha detto David Guetta. “Stiamo preparando un grande show che potrà essere goduto dalle case di tutto il mondo. Per me è un onore esibirmi quest’anno in un momento storico in cui celebrare la musica insieme è più importante che mai.”

“Sono davvero entusiasta di essere la Corrispondente Speciale per questo prestigioso evento internazionale e ancor più sono contenta di presentare lo show dall’Ungheria. Credo che questa sia per noi una grande opportunità, finalmente potremo mostrare al mondo quant’è meraviglioso il nostro Paese” ha detto Barbara Palvin.

Il DJ, produttore e compositore francese David Guetta è uno dei più grandi nomi della musica elettronica. Di recente ha ricevuto il Guiness World Record per il DJ set più visto su Facebook. Ha venduto più di 50 milioni di dischi a livello globale, mentre il numero totale di streaming supera i 13 miliardi. Con il suo approccio ampio e rivoluzionario, ha portato alla ribalta la musica dance, fondendo la musica urban, elettronica e pop in un nuovo genere popolare, e ha collaborato con alcuni degli artisti più famosi a livello mondiale come Rihanna, Sia, Justin Bieber e Nicki Minaj.

Gli artisti già annunciati che parteciperanno alla manifestazione sono Alicia Keys, DaBaby, Karol G, Tate McRae, Jack Harlow, Sam Smith, Maluma, Doja, Cat, YUNGBLUD, Zara Larsson, mentre le Little Mix presenteranno lo show.

Per l’Italia concorrono Diodato, Elettra Lamborghini, Irama, Levante e Random.

La lista completa delle nomination degli “MTV EMAs 2020” è consultabile qui.