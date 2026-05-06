“End of Silence”, il nuovo singolo di Silvia Salemi

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Disponibile sulle piattaforme digitali (Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube

Music e altre), da mercoledì 6 maggio in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Silvia Salemi dal titolo

“End Of Silence”, nell’anno che segna il trentennale della carriera dell’artista e ad un anno dalla

pubblicazione del suo ultimo disco “Coralli”.

“End Of Silence”, scritto dalla stessa Silvia Salemi e prodotto da Francesco Tosoni, anticipa il nuovo album

della cantautrice siciliana, previsto per il prossimo settembre.

La canzone ha una genesi particolare. Colpita nell’intimo dalla vicenda di una persona cara, che aveva

ricevuto una diagnosi di tumore, l’artista scrive il testo toccata da un particolare aspetto di quella vicenda

umana: il silenzio. Il cancro, infatti, è una malattia che fa rumore nella vita di chi la affronta, avvolta da

incertezze, paure e tante domande che cercano risposta. Oggi però, al di là del silenzio, ci sono gli

straordinari progressi della ricerca, i risultati della diagnosi precoce e l’importanza della prevenzione.

Nel 2025, in Italia, sono state stimate circa 390.000 nuove diagnosi di cancro, un numero che segna una

sostanziale stabilità rispetto al 2024, con una tendenza alla diminuzione alla luce della progressiva

riduzione dei casi negli uomini.

1 Questo dato si inserisce in un contesto di progressivo miglioramento dei

1,2,3 Associazione Italiana di Oncologia Medica; Associazione Italiana Registri Tumori. I numeri del cancro in Italia 2025. Milano: Intermedia Editore; 2025.

risultati clinici, grazie ai continui avanzamenti della ricerca e dell’innovazione terapeutica, che stanno

rendendo il cancro sempre più una malattia trattabile e, in molti casi, curabile.

“End Of Silence” vuole essere la canzone che rompe il silenzio sui tumori grazie al linguaggio universale e

penetrante della musica. Per questo AstraZeneca ha deciso di collaborare a questo progetto, patrocinato

anche dalle associazioni pazienti A.P.S. Europa Donna Italia, ACTO Alleanza contro il Tumore Ovarico

E.T.S., ANDOS Nazionale Associazione Nazionale Donne Operate al Seno ETS, APIC Associazione Pazienti

Italiani Colangiocarcinoma, APS Associazione PaLiNUro – PAzienti LIberi dalle Neoplasie UROteliali,

Europa Uomo Italia, IPOP onlus Associazione Insieme per i Pazienti di Oncologia Polmonare, La Lampada

di Aladino ETS, Associazione Vivere senza stomaco si può, Walce APS e tante altre che si uniranno all’attività nelle prossime settimane.

Negli ultimi anni la ricerca oncologica ha compiuto progressi straordinari, contribuendo in Italia a una

riduzione della mortalità per cancro del 9% nell’ultimo decennio

2

. Almeno un paziente su quattro è tornato

ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale e può ritenersi guarito3

. Eppure, questo

cambiamento non è ancora pienamente entrato nell’immaginario collettivo. Con ‘End of Silence’ vogliamo

contribuire a una nuova narrazione sul cancro: da “sentenza” ad una nuova prospettiva di vita, più

consapevole, più vicina alla realtà dei pazienti e fondata sulla speranza. Per AstraZeneca, innovare significa

sviluppare terapie, ma anche incoraggiare consapevolezza, conoscenza e fiducia nel futuro”, commenta

Alessandra Dorigo, Head of Oncology AstraZeneca Italia.

“End of Silence” è una canzone che ho scritto di getto, con un impulso creativo naturale e spontaneo –

racconta Silvia Salemi -. Sono convinta, da sempre, che la musica sia un mezzo di comunicazione potente,

immediato e trasversale. Con questa canzone spero davvero di trasmettere, senza retorica, emozioni

profonde e anche molto personali nate da suggestioni dirette e rappresentare i sentimenti di migliaia di

persone”.

Musicalmente, “End Of Silence” è un brano pop elettronico contemporaneo dall’energia immediata e

travolgente. La ritmica cadenzata guida l’ascoltatore dall’inizio alla fine, con una produzione attuale che

trova il suo punto di massima intensità in un ritornello aperto e liberatorio, esattamente come suggerisce il

titolo.

La voce di Silvia Salemi è in primo piano ma perfettamente integrata nel mix: presente, riconoscibile, capace

di portare il peso emotivo del testo senza mai appesantire il suono. Il risultato è un brano che non si piega

sotto il tema che racconta, ma lo trasforma in energia, in slancio, in speranza.

La fine del silenzio, qui, suona davvero come un inizio.

Ancora una volta la musica diventa uno straordinario mezzo di comunicazione, per far capire a tutti che il

cancro, grazie all’innovazione, è un tema di cui oggi si può parlare in altri termini, con una maggiore

speranza anche per il futuro.

Per maggiori informazioni sulla campagna:

https://www.astrazeneca.it/aree-terapeutiche/oncologia/endofsilence