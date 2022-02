Enrico Lucci alla Milano Fashion week intercetta Valentina Ferragni: ” Non sono gelosa che Chiara sia più famosa di me…”

MiQuesta sera a Striscia la notizia torna Enrico Lucci in missione alle sfilate della “Milano Fashion Week” per commentare le ultimissime tendenze moda donna per la prossima stagione autunno/inverno.

L’inviato del Tg satirico intercetta Anna Wintour e Bianca Balti, passando per Noemi, Lorena Cesarini e Chiara Ferragni. «Hai già sbagliato, non mi chiamo Chiara, sono Valentina», precisa l’influencer sorella dell’imprenditrice digitale sposata con Fedez. E alla domanda di Lucci se è gelosa della sorella più famosa di lei, taglia secco: «No, tra sorelle non ci deve essere gelosia e non c’è».

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.