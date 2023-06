Ernesto Morales alla galleria Russo

Nell’ambito di una serie di focus su artisti contemporanei, la Galleria Russo propone, dal 26 Giugno al 5 Luglio, la serie4 “ Cluds “ dell’artista argentino Ernesto Morales,molto attivo nel panorama artistico- culturale, dedito anche a progetti filantropici: è Direttore Artistico di ARTEFORA, un centro di arte contemporanea nella zona delle Langhe, in Piemonte, che organizza residenze artistiche internazionali, molto sensibile alla sostenibilità ambientale e che utilizza, nel dipingere, colori naturali preparati da lui stesso, pigmenti realizzati con oro, argento, lapislazzuli e altri materiali naturali, sempre nell’ottica di seguire la trasformazione della natura e dipingere la natura che si trasforma.

La ricerca artistica di Ernesto Morales si contraddistingue per un forte impegno teso ad indagare tematiche legate all’impermanenza, alla memoria e alla distanza attraverso l’elaborazione pittorica sia di elementi tratti dalla natura, colti nella loro dimensione simbolica, che di onirici paesaggi urbani avvolti dal silenzio di atmosfere metafisiche.

La natura si presenta nelle opere di Morales in chiave metaforica: nuvole, foreste, boschi, nebulose sono le principali protagoniste delle opere in quanto testimoniano il rapporto uomo- natura, una natura che si trasforma ed è in continua metamorfosi.

“Guardando le nuvole guardiamo noi stessi” afferma Morales, una dichiarazione molto chiara e potente che spiega come l’osservazione della natura attraverso le opere dell’artista rappresenti un modo per guardarsi dentro; in un mondo interconnesso in cui siamo tutti collegati, non si può prescindere dal legame principale che l’uomo ha con la natura stessa e con l’ambiente che lo circonda.