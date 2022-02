Esclusiva-Simona Severini: “Non faccio niente” è un viaggio introspettivo pieno di emozioni

In esclusiva per i lettori de “IlProfumodelladolcevita”, abbiamo intervistato la cantante Simona Severini.

Nata a Milano, Simona Severini, compie i primi passi nel mondo della musica iniziando a studiare, sin da bambina, la chitarra classica. A 20 anni si appassiona al jazz e intraprende diverse collaborazioni con noti musicisti e compositori italiani, tra cui Enrico Pieranunzi con cui ha registrato dischi in Italia e Francia e con cui collabora tuttora. Calca i palchi dei principali Jazz Festival in Italia ed Europa tra i quali Umbria Jazz, Festival dei Due Mondi di Spoleto, Paris Jazz Vocal, Festival da Jazz St Moritz, London Jazz Festival IIC di Londra e Oslo e XJazz! di Berlino.

Recentemente è stata insignita del titolo di “Cavaliere della Repubblica” dal presidente Mattarella.

Nel 2020 il suo primo EP “Ipotesi”, un mese fa esce il suo ultimo brano: “Non faccio niente”

Queste le sue dichiarazioni ai nostri microfoni:

Viaggi e crescita professionale grazie ai Festival in tutto il mondo: “Le esperienze all’estero sono state fantastiche e mi hanno permesso di conoscere e crescere professionalmente. Ho voluto una cosa fondamentale per le mie canzoni e cioè cantare sempre in italiano. Il mio lavoro spero e penso sia stato apprezzato…”

Passione Jazz e Soul: “I miei gusti musicali nascono grazie al Jazz, R&B e Soul. Ho avuto la fortuna di lavorare con colleghi musicisti i quali amano questi generi. Chi ho ascoltato in passato ? Beatles su tutti, ma molti artisti americani ed anche inglesi e scandinavi”

Il primo EP nel 2020: “Ipotesi è il mio prim

o lavoro, nel quale ho realizzato tre canzoni e poi ho rivisitato tanti pezzi sempre con chitarra e voce. Mi piace spesso cantare in una stanza da sola con la mia voce e solo la mia chitarra”

Ultimo brano “Non faccio niente”: “E’ un viaggio introspettivo fatto di vocalità soul e giochi ritmici. Metto in risalto la scena urban e R&B internazionale. Felice di aver lavorato con professionisti come Giorgio Secco, Diego Corradin, Andrea Torresani e Luca Mattioni. Spesso sono sul diva

no a …non fare niente, ma anche in quei momenti si lavora con la mente”

Considerazioni su Sanremo: “Ho seguito solo la serata finale, scontata la vittoria di Blanco e Mamhood. Musica di qualità ho ascoltato con I Rappresentanti di Lista e Giovanni Truppi, i loro sono testi meravigliosi. Un giorno, comunque, mi piacerebbe salire sul palco di Sanremo”

Massimiliano Alvino

Riproduzione riservata

Si prega di citare la fonte www.ilprofumodelladolcevita.com

in caso di riproduzione anche parziale Simona <