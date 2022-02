Esclusiva-Veronica Perseo: “La musica mi fa guardare al futuro in maniera positiva”

In esclusiva per i lettori de “Ilprofumodelladolcevita” abbiamo intervistato la cantante Veronica Perseo.

Reduce dalla partecipazione Tv a “Tale e quale Show”, programma condotto da Carlo Conti, nel quale ha magistralmente imitato Lady Gaga, la cantante sarda si racconta in maniera anche profonda ai nostri microfoni.

Veronica Perseo, è stata vincitrice nel 2019 del programma “Tali e Quali”, spin off del programma di Conti.

Esperienza in TV: “La prima volta nel 2019 ero davvero emozionata ma felice per la vittoria. La settimana scorsa, quando ho imitato Lady Gaga, mi sono sentita comunque più esperta e pronta per questa nuova avventura. Ero felice in Tv, perchè ero nel mio mondo, quello che ho sempre voluto. A fine canzone mi sono commossa proprio per questo”

La mia musica ed i cantanti che ho ascoltato: “Sono cresciuta a pane e Pausini. La sua musica sicuramente ha avuto tanta influenza sulla mia. Anche Mengoni ed Ultimo sono artisti che seguo molto. Cantanti stranieri ? Beyoncè, Aguilera e la stessa Lady Gaga. Ascolto sempre le loro canzoni per studiare e migliorarmi”

Ultima canzone “Ricomincio da me”: “Scritta in un periodo particolare della mia vita, le mie canzoni sono autobiografiche, mi salvano, mi fanno rinascere e mi danno coscienza e forza per credere di più in me stessa. Il pianoforte che ho portato sulla spiaggia per realizzare il video è stato il mio salvagente”

Giudizio su Sanremo: “Secondo me la vittoria di Blanco e Mamhood era scontata. Appena ascoltata si è capito che quella canzone avrebbe vinto. Avrei dato più meriti anche ad Irama oppure a Michele Bravi. I loro testi sono meravigliosi. Sanremo, poi, lo adoro come evento e come Festival. Ho avuto la fortuna di salire sul palco nel 2018 con Michelle Hunziker per un Flash mob dedicato alle donne. E’ il mio ricordo straordinario, spero di ritornarci presto”

