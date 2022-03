Approda anche a Roma “ La Mimosa di Adelmo “

Nella centrale Via Alessandro Farnese di Roma, al numero 12 , le tre sorelle figlie di Adelmo Renzi, hanno finalmente portato i loro squisiti dolci, in particolare la arcinota Mimosa , che nella originale ricetta realizzata nel 1950 proprio da Adelmo, fa bella mostra di se nella bella vetrina della rivendita che Maria Rosaria, Alessandra e Paola – le figlie di Adelmo – espongono per il gusto di chi passando davanti alla accattivante vetrina si lecca i baffi al solo vederla.

Inutile ricordare che la torta ideata da Adelmo e presentata a Sanremo ad un concorso indetto per celebrare la città del Festival canoro più famoso d’Italia, vinse il concorso, stupendo la giuria di esperti altrettanto famosi come la stessa mimosa: quello che conta è invece evidenziare che la ricetta con cui è composta la torta dalla sua ideazione non è mai cambiata, nemmeno un po’ e nemmeno per adeguarla ai mutati gusti del vasto pubblico che ne è goloso.

Ebbene, proprio per i golosi, per gli esperti della mimosa e per chiunque voglia degustarla, la vetrina di Via Alessandro Farnese, 12 è lì a mostrare non soltanto la gustosissima torta ricoperta di pan di spagna a guarnire un impasto di crema alla genovese e di crema inglese, ma anche una nutrita serie di altre golosità che vanno dalla Tortina frangipane con crema pasticcera e cannella al millefoglie, allo stupendo bavarese al caffè, passando anche per le Sacher, per le crostate, per la torta ai frutti di bosco, senza tralasciare i biscotti turchetti alle nocciole tostate, i cookies al cioccolato fondente ed i gustosi biscotti allo zenzero.

Particolarità della pasticceria tutta al femminile ( si avvicina l’8 marzo e la torta mimosa vi attende! ) è che la intera produzione è fondata sulla elevata qualità dei componenti, dalle farine al latte a tutti gli altri ingredienti, ma anche che le ricette sono quelle originali di papà Adelmo il cui nome campeggia ancora oggi sulle eleganti confezioni nelle quali viene venduta e consegnata in ogni parte d’Italia l’intera gamma di produzione a garantirne l’originalità e la elevata qualità.

Insomma, la mimosa di Adelmo che fino a qualche giorno fa era appannaggio di un solo punto vendita a Rieti, in Piazza G. Oberdan è sbarcata e si è piazzata anche a Roma a fare bella mostra ed a titillare il palato dei romani: i migliori auguri non soltanto a Maria Rosaria, ad Alessandra ed a Paola ma anche e soprattutto ai romani che potranno così affacciarsi a degustare, anche all’interno del delizioso ed accogliente locale tutte la specialità che abbiamo elencato.