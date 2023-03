Finalmente in sala l’atteso quarto episodio di “JW4” per la regia di Chad Stahelski

Finalmente in sala l’atteso quarto episodio di “JW4” per la regia di...

Sono 535 le sale nel mondo che a partire dal 23 marzo stanno proiettando l’attesissimo film di Chas Stahelsky, il quarto della saga di John Wick annunciato fin dal maggio 2019.

In questo quarto sequel John Wick (Keanu Reeves) trova finalmente una possibilità per sconfiggere la Gran Tavola ma, prima di guadagnare la libertà, deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.

John Wich è un ex killer che torna in attività dopo che alcuni gangster al soldo di una banda di criminali russi gli hanno ucciso il cagnolino, l’ultimo regalo della moglie morta a causa di un male incurabile: freddo e privo di scrupoli, l’uomo decide di vendicarsi del torto subito da una banda di criminali russi.

Keanu Reeves presta il volto a questo antieroe spietato il cui solo nome fa rabbrivvidire i criminali in circolazione, é un gangster pericoloso che è al tempo stesso inquietante e affascinante e getta nell’assoluto sconforto chiunque se lo trovi di fronte.

Oltre al celebre attore canadese fanno parte del cast Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins e Ian McShane.